След 8-годишно затишие Дан Браун се завръща с нов роман

Американският писател Дан Браун анонсира, че тази година ще излезе най-новият му роман, озаглавен „Тайната на тайните“. Последната книга на Браун е „Произход“ от 2017 г. и оттогава авторът не е обявявал нови проекти.

„Тайната на тайните“ е предвидена да излезе на книжния пазар на 9 септември.

Дан Браун, добил световна популярност с най-известната си и продавана творба „Шифърът на Леонардо“, посочи, че най-новото му произведение е и „най-заплетеният му и амбициозен роман“.

Работата по него беше едно незабравимо пътешествие на откривателството, сподели Браун в свое изявление.

Засега „Тайната на тайните“ е предвидена за издаване в няколко европейски страни, сред които Чехия, Турция, Испания и Финландия. Други по-известни творби на писателя са „Ангели и демони“, „Изгубеният символ“ и „Ад“.

