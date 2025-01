Археолози откриха забележителна мраморна глава в древен град в Египет

Френска археологическа мисия откри забележителна мраморна глава при разкопки в Тапосирис Магна, който е един от най-важните археологически обекти на египетското средиземноморско крайбрежие, обяви Министерството на туризма на паметниците на културата на Египет.

Главата с височина около 38 сантиметра изобразява възрастен плешив мъж с набръчкано лице, строго изражение и признаци на заболяване. По-големият от естествения размер подсказва, че е била част от колосална статуя, вероятно разположена във важна обществена сграда.

Сложната изработка, която пресъздава реалистично и в детайли чертите на лицето, е типична за късния елинистически период. Артерфактът от птолемейската епоха обаче е открит сред руините на жилище от VII век.

В момента екипът проучва защо главата е намерена в къща, построена по-късно, както и каква е самоличността на изобразения човек, за когото се предполага, че е заемал значимо място в обществото.

Тапосирис Магна е основан от Птолемей Втори Филаделф от династията на Птолемеите, който управлява Египет от 283 година пр.н.е. до 246 година пр.н.е. След като Александър Велики завладява египетските земи и полага основите на Александрия, се превръща в религиозен център. В града се намира голям храм на бога Озирис, откъдето идва и гръцкото му име.

Френската мисия провежда разкопки и реставрация в Тапосирис Магна от 1998 г. Археолозите изследват удивително запазена птолемейска обществена баня с единствена по рода си в Египет архитектура, гробници от птолемейския период, търговско пристанище, жилища.

Катлийн Мартинес от Доминиканската република и световноизвестният египетски археолог Захи Хауас предполагаха, че в древния град може да е гробницата на легендарната царица Клеопатра Седма, но търсенето им завърши без успех.

В Тапосирис Магна Мартинес и екипът ѝ намират монети с ликовете на Александър Велики и Клеопатра, статуи на богинята Изида и подземен акведукт, подобен на смятания за инженерно чудо Тунел на Евпалин на остров Самос в Гърция.

В древното селище са открити и мумии със златни езици на около две хиляди години. Днес част от Тапосирис Магна се намира на дъното на Средиземно море. Подводната зона се проучва под ръководството от Робърт Балард, известен с откриването на останките на “Титаник”, предава БТА.

