Чардашът влезе в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство

Унгарската танцова традиция на чардаша беше вписана в представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Решението беше взето по време на заседание на междуправителствения Комитет за опазване на нематериалното културно наследство в столицата на Парагвай Асунсион.

Музеят на открито „Сентендре“, унгарският координатор в споразумението по запазването на нематериалното културно наследство, посочи в изявление, че в оценката си комитетът е подчертал ролята на танца за общностите.

В изявлението се казва, че чардашът е представен в различни версии във всички унгарски общности и остава важна част от унгарските празници. Той е предаван на бъдещите поколения от професионални танцьори и аматьори, в училища и летни лагери, както и чрез съвременните медии, предава БТА.

