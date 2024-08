Хонорарът на Снуп Дог за участието му на Олимпиадата разби представите за финансово благоприличие

Присъствието на световноизвестния рапър Снуп Дог на Олимпийските игри в Париж със сигурност е една от специалните изненади на организаторите на най-големия спортен форум на планетата.

Американският изпълнител дори беше сред избраниците, които имаха привилегията да потичат с олимпийския факел преди официалното откриване на Олимпиадата във френската столица.

Калвин Кордозар Броудъс-младши, както е истинското му име, присъстваше на почти всички спортни мероприятия, на които участваха Съединените щати.

Снуп Дог ще носи олимпийския огън преди откриването на Олимпийските игри в Париж

Според британския медиен гигант BBC обаче зад нестихващата активност на 52-годишния рапър, който в определени моменти забавлява и местната публика с артистичност и музикалните си заложби, стои повече от щедър финансов стимул.

От самото начало на форума се появиха множество спекулации около сумата, която е прибрал Снуп Дог за присъствието си на Олимпиадата.

Тази загадка получи своя отговор преди няколко дни, когато стана ясно, че Броудъс-младши е подписал договор, според който ще взима по 500 000 долара на ден заради своята ангажираност по време на мероприятието.

Snoop Dogg is reportedly being compensated $500,000 per day, in addition to covering his expenses, for his promotional work for the Olympics, per @henrylmcnamara pic.twitter.com/uIQzOij2EI