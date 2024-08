Олимпийски шампион спи на поляна в парк в Париж

Италианският плувец Томас Чекон, който спечели златото на 100 метра гръб на Олимпиадата в Париж, заспа на улицата заради липсата на климатици в стаите, в които живеят спортистите в олимпийското село.

Гребецът от националния отбор на Саудитска Арабия Хюсеин Алирез публикува видео с този случай в профила си в Инстаграм.

Чекон още преди няколко дни се оплака от условията в олимпийското село, като каза, че организацията е била на по-високо ниво по време на Игрите в Токио, предава БТА.

По-специално, италианецът отбеляза липсата на климатик в стаите на фона на горещо време навън.

Във видеото, публикувано от Алирез, шампионът в плуването на 100 метра гръб на Олимпийските игри в Париж Чекон спи на земята близо до пейка в парка, подложил кърпа под себе си.

Italian gold medal-winning swimmer Thomas Ceccon sleeping next to park bench. He complained about the lack of A/C and noise inside the athletes village. pic.twitter.com/xQADZ37T4h