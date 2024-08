Мъжкото достойнство провали френски атлет

Френският състезател в овчарския скок Антъни Амирати не успя да се класира за финала в дисциплината на Олимпийските игри в Париж, но се превърна в интернет сензация.

21-годишният атлет се опитваше да преодолее височина от 5.70 метра, но на повторенията при телевизионното излъчване се видя, че Амирати закача летвата с мъжкото си достойнство, пише агенция "Ройтерс".

The most peculiar way to lose a pole vaulting Olympic competition. Athlete Anthony Ammirati, #today . pic.twitter.com/fqOnluvb5B

Видеото набра изключителна популярност в социалните мрежи и хиляди потребители го коментираха.

"Не е най-лошото нещо в света да загубиш златен медал на Олимпиадата заради подобно нещо", се казва в публикация в социалната мрежа "Екс".

Французинът остана на 15-а позиция в овчарския скок при мъжете в Париж.

If @nastypig and @bikeathletics aren’t fighting over sponsoring Anthony Ammirati right now, somebody’s not doing their job. pic.twitter.com/89c4Q5bn47