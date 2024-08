Спринтьорка се готви 4 години за Олимпиадата, за да разбере накрая, че няма да бяга: Искам да има наказани

Нигерийската спринтьорка Фавур Офили пристигна на Олимпиадата в Париж, само за да разбере, че няма как да участва в бягането на 100 метра, в чиято дисциплина е шампионка в родината си. А причината – федерацията ѝ е забравила да я впише като участник.

Офили използва социалните мрежи, за да изкаже гнева и възмущението си.

Разбрах, че няма да мога да участвам в бягането на 100 метра на Олимпийските игри. Макар да се класирах, се оказва, че Федерацията по атлетика на Нигерия и Нигерийският олимпийски комитет не са ме вписали като участник. Тренирах четири години, за да получа тази възможност. И за какво?, не скри разочарованието си спортистката.

Заради този пропуск Офили настоява отговорните лица да си понесат последствията. И допълни, че ако няма наказани, ще бъде изключително трудно в бъдеще да се има доверие на която и да е спортна федерация в родината ѝ.

Все пак не всичко е загубено за Офили, тъй като има възможност да бяга на 200 метра... стига федерацията да не е пропуснала да я запише.

It is with great regret that I have just been told I will not be competing in the 100 meters at this Olympic Games. I qualified, but those with the AFN and NOC failed to enter me. I have worked for 4 years to earn this opportunity. For what? pic.twitter.com/eehuKziNaU