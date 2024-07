Eurosport уволни коментатор – позволил си да каже, че жените се размотават и гримират

Един от коментаторите на Eurosport на Олимпийските игри в Париж се наложи да напусне преждевременно работното си място заради реплика, която от спортната телевизия определиха като „сексистка“ и „недопустима“.

В събота Боб Балард коментираше женският отбор по плуване на Австралия, който се състезаваше в дисциплината 4х100 метра свободен стил, като блестящото им представяне им донесе златния медал. Сребърният медал отиде в актива на САЩ, а бронзът остана за Китай.

В края на надпреварата обаче Балард реши да се пошегува, казвайки, че жените „се размотават“ и „гримират“.

Жените тъкмо привършват. Знаете какви са жените – обичат да се мотаят, да се гримират, бяха думите на Балард, заради които още на следващия ден той не беше на мястото си на коментаторския пулт.

В официално изявление от спортния гигант казаха, че заради непремереното си изказване е бил „незабавно освободен“.

Колежката на Балард – спортната коментаторка Лизи Симъндс, квалифицира казаното от него като „скандално“.

Заради този случай Балард бе залят с вълна на съпричастност и много зрители разкритикуваха решението на Eurosport да освободи един от най-опитните си и колоритни кадри. Според тях Балард по никакъв начин не е казал нещо, с което да е засегнал която и да било жена.

If this is what Bob Ballard got removed from Olympic swimming coverage for then holy fuck we really need to grow up as a society.



Not liberal or conservative, just thinking for myself. This is an absolutely harmless joke with zero malice or insensitivity. https://t.co/LPSAzniCDN