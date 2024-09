Започва петото издание на Международния документален филмов фестивал с фокус върху човешките права Sofia DocuMental

© СО

От 28 септември до 6 октомври на различни локации в сърцето на София и онлайн в цялата страна ще се проведе петото издание на Международния документален филмов фестивал с фокус върху човешките права Sofia DocuMental, съобщават от Столична община.

Фестивалът, част от Календара на културните събития на СО, ще протече под мотото "Излез от балона" и ще представи 30 премиерни за България филма, носители на престижни международни награди. Предстоят ексклузивни срещи с режисьорите и редица специални събития, а част от програмата ще бъде достъпна онлайн в цялата страна до края на октомври в партньорство с Neterra TV+.

Sofia DocuMental кани да пристъпим отвъд зоната на комфорта и да разширим поглед към реалността. Това подсказва и визуалната идентичност на фестивала, която ще оживее на ключови места из цяла София като Софийското Ларго, Дом на киното, Филмотечно кино "Одеон", Чешки център София, Гьоте институт, Полски институт, Френски институт, клуб ДОМ, както и новооткритата културна сцена на Централни хали.

Пренасищането с информация и следващите се социално-икономически кризи често ни разделят и отдалечават от градивния разговор за универсални проблеми и възможни решения. Sofia DocuMental, роден по време на пандемията, не откъсва поглед от предизвикателствата и продължава да настоява за смелост, осъзнатост и открит диалог. Внимателно подбрана селекция от 30 международно признати документални филма осветлява най-належащите истории на нашето време и приканва зрителите да се свържат със света по нови начини и да общуват пълноценно извън “балона”.

Със специален акцент върху жените режисьори с конкурсна програма, подкрепена от Столичната община и Български фонд за жените, и разнообразни съпътстващи събития, Sofia DocuMental превръща София в център на световното документално кино, за да разбие балоните на безразличието.

Sofia DocuMental започва с прожекции на 28 септември, но ще бъде открит тържествено на 30 септември под куполите на Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" (Ларго) с българската премиера на филма "Без посока" на гръцката режисьорка Елина Псику, копродуциран от българския продуцент Веселка Кирякова. Филмът разглежда все по-честите пътувания из Европа, осъществявани в търсене на права, автономия, контрол и избор относно съдбата на собствените ни тела.

Гражданка на Малта заминава за Италия, за да направи легален аборт. Италианка заминава за Гърция, за да се подложи на инвитро процедури. Гъркиня пътува до Швейцария в търсене на отговори за достойната смърт. Различни ситуации, които обаче са свързани с т. нар. "телесна автономия" и начините, по които я третира законът в различните държави.

Елина Псику подхожда към тези сложни правни и философски въпроси с дълбоко разбиране, състрадание и ведра любов към живота, дори когато разказва за смъртта. Силната документална основа е подкрепена с оригинална художествена кинематография, която позволява на зрителите да се доближат до иначе опасните екзистенциални бездни, без да затварят очите си пред общата отговорност за здравето, качеството на живота и мечтите на останалите членове на обществото.

Филмът се радва на множество международни успехи и отличия от фестивали като CPH:DOX в Дания, Фестивала за документално кино в Солун и Hot Docs в Канада. Българската публика ще има възможността да се срещне на живо и да участва в дискусия с режисьорката Елина Псику и българския копродуцент Веселка Кирякова.

Премиерата на филма се осъществява с любезната подкрепа на Посолството на Република Гърция в България.

Заглавията от фестивалната селекция са групирани в няколко категории.

"Метаморфоза" обединява филми, вгледани най-личните аспекти на живота на своите герои. От откриващия "Без посока", през историите на "Изчезналите" в Япония, потеглили към нов живот другаде, или пък предизвикателствата пред хърватско-ромска двойка, която преосмисля традицията и стереотипите, до това какво е да си "Агент на щастие" в Бутан. Както подсказва и името на категорията – филми, които се занимават с дълбоките промени по пътя към самите нас.

В категориите "Сфера на влияние" и "Демокрация под прицел" зрителите ще открият темите, хората и местата по света, чиито имена най-често се споменават в новините. Подбраните документални филми стигат отвъд непосредствената актуалност и краткия живот на шока или сензацията. От "Игрището на Путин" и "Демокрация ноар", както е озаглавен документалният разказ за Унгария на Орбан, до Близкия и Далечен Изток, тези филми питат за причините и следствията, къде всъщност започва и къде свършва събитието, къде може да се търси истината.

Филмите, селектирани в "Архивно наследство", преосмислят миналото и неговия отпечатък върху нас чрез визуалното наследство, съхранено в личните и семейни архиви. От домашното насилие под покрива на привидно идеалния роден дом, през семейните албуми и лични спомени на Нобелови лауреати, до колективните преживявания от Ислямската революция в Иран, войната в Босна, изселването на палестински семейства и войната в Украйна, тези филми разказват за нахлуването на голямата история и политика в единичния или частен живот и в документите за уж по-малките случки.

"Изкуството на съпротивата" обединява три филма, посветени на артисти и техните радикални жестове. Разкази за изкуството като убежище, отдушник и език за най-смелите мечти и рискове на свободата.

Селекциите "Човек/ природа" и "Бъдещето е сега" обединяват документални разкази за света, създаден и моделиран от човека. От една страна – повече или по-малко класически екологични респективи за връзката ни с природата, а от друга – своеобразните виртуални еко-системи, които изграждаме и населяваме. От българската следа в криптовалутите, до изкуствения интелект, който надживява онези, които са го захранили.

Балканският документален център работи и по инициативата Balkan Watchers, насочена към спешната нужда от безопасна и подкрепяща среда за журналисти, режисьори и активисти, които често са изправени пред трудни предизвикателства като автоцензура и различни заплахи на Балканите и в околните региони. Най-важният етап от програмата се провежда по време на Sofia DocuMental – на 3 октомври проектите ще бъдат представени пред делегатите на Балканския документален пазар, а международно професионално жури ще удостои шест от тях с финансова подкрепа по време на церемонията по награждаването в Дом на киното на 5 октомври.

Признавайки решаващата роля на медиите за утвърждаване на демократичните ценности и отворените общества, Балканският документален център разработва програма, която да развива таланти и да насърчава критичното разказване на истории. Като се фокусира не само върху документални филми, но и върху подкасти, инициативата предлага платформа за различни гласове и гледни точки, особено в райони, където свободата на изразяване е под заплаха.

Инициативата е финансирана от програма Творческа Европа Медиа и е в сътрудничество с фестивала за документално кино One World Romania. Структурирана е така, че да предоставя цялостна подкрепа на участниците. Първият модул – семинарът за разработване на проекти – се проведе в Букурещ през април 2024 г. След онлайн подготовка за пичинг, предстои и финалната сесия в София, където проектите ще бъдат представени пред международно жури, а шест от тях (три филма и три подкаста) ще получат финансова подкрепа.

За да се срещнат с проектите и да изберат най-добрите сред тях, в София пристигат професионалисти от ключови медии (BBC, HBO MAX, ZDF ARTE, YLE), международни продуцентски и разпространителски организации (Lightdox, German Films) и фестивали за документално кино (One world, Movies That Matter и др.)

След провеждането на пичинг форум и индивидуални срещи, петчленно жури ще избере проектите, които ще получат финансова подкрепа от новосъздадения фонд за медийно развитие на програмата. В състава на журито са Мархе де Кьонинг – художествен директор на фестивала Movies That Matter, Холандия; Хю Левинсън – редактор на аудио съдържание към BBC, Великобритания; Велислава Попова – главен редактор на вестник "Дневник"; Алеку Соломон – директор на One World Румъния и Ондрей Каменицки – директор на One World Чехия. Отличените документални проекти ще бъдат обявени на 5 октомври, като филмите ще получат по 25 000 евро, а подкастите – по 5 000 евро. Подкрепените проекти следва да бъдат завършени в рамките на една до две години.

Ключов за Balkan Watchers е акцентът върху проектите за сътрудничество между държави от Източна Европа и Балканите, както от Европейския съюз, така и държави извън ЕС. Този подход насърчава трансграничното сътрудничество и спомага за по-широкото разбиране на регионалните проблеми, допринасяйки за по-свързана и съпричастна европейска медийна среда.

Sofia DocuMental е първият международен фестивал в България за художествено документално кино с фокус върху човешките права. Организирано от Балкански документален център, събитието е своеобразна платформа за дебати за човешките права, която представя пред широк кръг от българска и международна публика документални филми, които търсят истината за времето, в което живеем, по визуално впечатляващ начин. Чрез прожекции, специални събития и дискусии между режисьорите и публиката, фестивалът се фокусира върху най-наболелите обществени проблеми на дневен ред, като прави тематиката достъпна за широка публика с цел повишаване степента на социална ангажираност.

