Сериалът "Шогун" спечели голямата награда "Еми" за най-добър драматичен сериал.

Филмът поставя рекорд за най-много награди "Еми" за един сезон - 18 приза.

С ролите си в "Шогун" Хироюки Санада и Ана Саваи спечелиха наградите за най-добър актьор и актриса. Така станаха първите японски актьори, печелили в категория "Драматични сериали".

Сериалът „Шогун“ е с най-много номинации за наградите „Еми“

Другият голям победител е фимлмът "Мечката", който спечели в три от четирите комедийни категории. Носителите на награди "Еми" се избират от близо 22 000 изпълнители, режисьори, продуценти и други членове на Холивудската телевизионна академия, предава БНТ.

“You guys greenlit a very expensive sub-titled Japanese period piece whose central climax revolves around a poetry competition… thank you”



