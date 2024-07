Робърт Дауни-младши се завръща в "Отмъстителите"

Компанията „Марвел“ сюрпризира гостите на изложението Комик-кон в Сан Диего с новини за следващите два филма „Отмъстителите“ и с неочаквани гости като Харисън Форд и Робърт Дауни-младши, съобщава АП.

Дауни се завръща във филмите на „Марвел“, но не като Железния човек. Той ще играе злодея Виктор фон Дуум, или Доктор Дуум, в поне един от предстоящите филми за „Отмъстителите“. Дауни стартира филмовите успехи на „Марвел“ в поредицата „Железният човек“ и изигра популярния герой в девет филма, но в събота се появи изненадващо с маската на доктор Дуум и зелено наметало.

„Нова маска, същата задача“, каза Дауни под неистовите възгласи на публиката.

Братята Русо, които ще режисират филма с участието на Дауни, казаха, че появата му във филма е „доказателство за невъобразимите възможности в мулти-вселената на „Марвел“.

Президентът на „Марвел“ Кевин Файги обяви, че благодарение на успеха на „Дедпул & Върколака“ този уикенд, обширната филмова вселена на „Марвел“ вече е надхвърлила 300 милиона долара приходи в бокс-офис класацията. На фона на сцена от филма хор изпя песента на Мадона Like a Prayer, преди на подиума да се качи Файги.

Излезлият в четвъртък „Дедпул & Върколака“ вече счупи един рекорд и може да подобри още през първия си уикенд. Файги използва съботната презентация на Комик-кон, за да начертае курса на „Марвел“, като разкри героя на Харисън Форд в следващия филм „Капитан Америка“ и обяви Avengers: Secret Wars („Отмъстителите: Тайните войни“) и Avengers: Doomsday („Отмъстителите: Страшният съд“)“ като заглавия на следващите два филма от епичната поредица за супергерои. Стана ясно, че Doomsday ще излезе по кината през 2026 г.

Файги заяви, че всички актьори, представени в събота, ще се появят в предстоящите филми за „Отмъстителите“, които отново ще бъдат режисирани от Джо и Антъни Русо - братята, които направляваха франчайза през цялата му мащабна сюжетна линия досега, завършила с „Отмъстителите: Краят“, в който беше включена смъртта на героя на Дауни Тони Старк/Железния човек.

„Когато режисирахме „Отмъстителите: Краят“, Джо и аз наистина вярвахме, че това е краят на пътя за нас във филмовата вселена на „Марвел“, каза Антъни Русо и добави: „Тази серия от четири филма беше невероятна и ни остави творчески изчерпани с всичките ни емоции върху филма. Във времето след това обаче, чрез една много специална история, Джо и аз стигнахме дотам, че потенциално да видим пътя напред заедно с вас.“

Актьорът Джеръми Ренър разкри какво му е помогнало да се възстанови след инцидента със снегорин

Сесията в събота се проведе, след като миналата година „Марвел“ пропусна конвенцията заради стачките в Холивуд, които попречиха на сценаристите и актьорите да говорят в панелите.

Актьорският състав на Captain America: Brave New World („Капитан Америка: Храбрият нов свят“) - Джанкарло Еспозито, Тим Блейк Нелсън, Дани Рамирес и Антъни Маки – също излязоха на сцената и разказаха подробности за предстоящия филм. Еспозито разкри, че ще играе злодея Сет Волкер, известен още като Сайдуиндър.

На въпроса какво е да се присъединиш към проект на „Марвел“, Еспозито каза, че това е „сбъдната мечта.

След това актьорският състав се оттегли, за да се прожектира сцена от филма на голям екран, която разкри, че президентът Тадеус „Гръмовержеца“ Рос, изигран от Форд, се надява да възстанови Отмъстителите заедно със Сам Уилсън на Маки. В нея също така се вижда как героят на Форд се превръща в Червения Хълк

