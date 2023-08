Рядката "синя суперлуна" – най-голямото пълнолуние за годината, изгрява на 30 август

© YouTube

Слушай новината Слушай новината

Най-голямото и най-ярко пълнолуние за 2023 г. ще изгрее на 30 август и странното му име заслужава обяснение. Наричана "синя суперлуна", тя е резултат от три лунни явления, случващи се едновременно.

Името на "синята" суперлуна няма нищо общо с цвета на луната. Всъщност тя ще бъде оранжева. Синята суперлуна получава първата част от името си по друга причина: това е второто пълнолуние през август.

Има два вида синя луна. Августовската синя суперлуна попада в първата категория: две пълни луни в един и същи месец. Това понякога е неизбежно; ново пълнолуние изгрява на всеки 29,5 дни. Като се има предвид, че есетровата луна настъпи на 1 август 2023 г., пълнолунието на 30 август ще бъде синя луна.

Сини луни от този тип, наречени "календарни сини луни", се появяват приблизително на всеки две или три години, като следващата се случва на 31 май 2026 г. според часа и датата.

Наблюдаваме две пълнолуния през август

Вторият тип синя луна, наречена "сезонна синя луна", описва третото пълнолуние от четири по време на един астрономически сезон. Това се случва, когато една календарна година има 13 пълни луни вместо обичайните 12. (Една лунна година или 12 обиколки на Земята от Луната продължавае 354 дни, докато слънчевата година на Земята е 365 дни.) Следващата сезонна синя луна, която също се случва на всеки две или три години, ще се случи на 19 август 2024 г. според часа и датата.

И така, откъде идва втората част от името? Суперлуна възниква, когато пълната луна е близо до най-близката си точка до Земята в нейната орбита. Орбитата на Луната спрямо Земята е елипсовидна, така че всеки месец тя достига най-близката точка (перигей) и най-отдалечената точка (апогей). Луни, които попадат в рамките на 90% от перигея през даден месец, се квалифицират като суперлуни, обяснява Фред Еспенак (Fred Espenak), астроном и изчислявал преди затъмнения за НАСА.

Второто пълнолуние през август е третото и най-близко от четирите суперлуни през 2023 г. На 357 344 километра от Земята, това ще бъде най-голямата и най-ярка супер луна за 2023 г., въпреки че ще бъде само 33 километра по-близо от пълнолунието на 1 август, когато Луната е била на 357 311 км разстояние, пише "Офнюз".

Следващото пълнолуние ще бъде Жътварската луна на 29 септември. Освен че е едно от най-известните пълнолуния за годината, това е и последната суперлуна за 2023 г. Разберете точния час на изгрева на луната за вашето местоположение и се подгответе за зрелищната гледка на синята суперлуна на източния хоризонт следващата седмица.

Източник: Rare 'blue supermoon' — the biggest and brightest full moon of the year — rises Aug. 30, Jamie Carter

0









Копирано