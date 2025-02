Борисов поздрави Фридрих Мерц и ХДС/ХСС за победата на изборите в Германия

Сърдечни поздравления, скъпи Фридрих Мерц и ХДС/ХСС, за тази убедителна изборна победа. Това написа в Х лидерът на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г.

"Европа има нужда от силна Германия. България има нужда от силна Германия. Напред за сигурност и благоденствие!"

Heartfelt congratulations dear @_FriedrichMerz & @CDU & @CSU on this decisive election victory. Europe needs strong Germany. Bulgaria needs strong Germany. For a way forward in security & prosperity @EPP