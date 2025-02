"Не ти трябва Оскар, за да получиш виза за САЩ": Мария Бакалова стана лице на кампания на МВнР

© Фейсбук

Родната актриса Мария Бакалова стана лице на кампания на Министерството на външните работи.

Кампанията има за цел да намали до под 3% на отказаните на българи визи за Америка.

"Благодаря на Бакалова, че стана лице на кампанията на Министерство на външните работи Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria, с която целим да намалим до под 3 процента на отказаните на наши сънародници визи за Америка", заяви министърът на външните работи Георг Георгиев

"Във важен момент, Мария застава зад общо усилие на институциите и обществото, за да успеем да реализираме възможно най-скоро този приоритет - България да бъде включена в Програмата за безвизово пътуване", допълни министърът.

"Не ти трябва Оскар, за да получиш виза за САЩ " – това е мотото на кампанията.

