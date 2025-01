Украинският премиер поздрави Росен Желязков за избирането му за премиер

Украинският премиер Денис Шмигал поздрави Росен Желязков Росен Желязков е роден на 5 април 1968 г. Той е магистър по право от Софийския университет „Свети по случай избирането му за министър-председател на България.

В пост в X (Twitter) той благодари за подкрепата, която страната ни оказва на Украйна в борбата за свобода, както и подкрепата за Украйна по пътя ѝ към ЕС и НАТО.

"Очаквам с нетърпение по-нататъшното укрепване на сътрудничество помежду ни", написа Шмигал.

Congratulations to Rosen Zhelyazkov on his appointment as Prime Minister of Bulgaria @GovBulgaria . Thank you for your support to Ukraine in the fight for freedom and on our path to the EU and NATO. I look forward to further strengthening our cooperation. _____ Вітаємо Росена…

От своя страна, външният министър на Украйна Андрий Сибига отправи поздрави към новия си колега Георг Георгиев Георг Георгиев е министър на външните работи в ктокабинета на Росен Желязков. Роден е на.

"Оценяваме подкрепата на България за Украйна и за нашата интеграция в ЕС и НАТО. Очаквам с нетърпение да работим заедно за възстановяване на справедливия мир и сигурност за Украйна, нашия Черноморски регион и Европа", пише Сибига в личния си профил в X.

Той благодари и на вече бившия служебен министър на външните работи Иван Кондов Иван Илиев Кондов е назначен за служебен министър на външните работи с указ на президента Румен за добрата работа помежду им и за личния му принос към укрепването на двустранните отношения между България и Украйна.

I thank the outgoing minister Ivan Kondov for the good work we have done together, as well as his personal efforts to strengthen Ukrainian-Bulgarian ties and advance our efforts to achieve a comprehensive, just, and lasting peace. I wish him all the best in his future endeavours.