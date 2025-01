И Манфред Вебер поздрави Росен Желязков

Председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер поздрави Росен Желязков Росен Желязков е роден на 5 април 1968 г. Той е магистър по право от Софийския университет „Свети за избирането му за министър-председател.

"Поздравления избора на Росен Желязков Росен Желязков е роден на 5 април 1968 г. Той е магистър по право от Софийския университет „Свети за министър-председател на България. Това правителство символизира момента за връщане на България по пътя на стабилността, прогреса и единството", пише Вебер в своя профил в X (Twitter).

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поздрави Росен Желязков

Той пожелава успех в създаването на добро бъдеще за страната.

Congratulations to Rosen Zhelyazkov on becoming Prime Minister of Bulgaria. This government represents a moment for Bulgaria to return to the path of stability, progress, and unity. Wishing success in shaping a good future.