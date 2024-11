Мария Габриел получи шефски пост в институт на ЕНП вместо зам.-шефския в НАТО

Мария Габриел Мария Иванова Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова става президент на Института „Робер Шуман“, съобщиха от Европейската народна партия (ЕНП).

До вчера името ѝ бе спрягано като зам.-генерален секретар на НАТО.

Председателят Марк Рюте Марк Рюте е генерален секретар на НАТО и лидер на нидерландската Народна партия за свобода и обчаче предпочете Радмила Шекеринска – бивш вицепремиер на Р Северна Македония РСМ.

Congratulations to @GabrielMariya for your election as Robert Schuman Institute President. Your dedication to youth, education and innovation will greatly contribute to this new mission. We are looking forward to promoting and defending EPP values together. pic.twitter.com/eQqlUOw8Bp