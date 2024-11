"Нашият ефективен диалог на най-високо ниво ще продължи": Радев поздрави Тръмп за изборната победа

Поздравления за Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския за изборната победа, написа в социалната мрежа „Екс“ президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на. Уверен съм, че нашият ефективен диалог на най-високо ниво ще продължи в интерес на стратегическото партньорство между САЩ и България, добави държавният глава.

Доналд Тръмп заяви тази нощ, че е постигнал „политическа победа, невиждана досега" в САЩ, без да изчака окончателното преброяване на гласовете. Бившият президент републиканец (2017-2021 г.) направи обръщение пред ликуваща тълпа от поддръжници в Конгресния център на окръг Палм Бийч, заобиколен от своя кандидат за вицепрезидент, сенатора Джей Ди Ванс, републикански лидери и членове на семейството на Тръмп.



Горещо поздравявам Доналд Тръмп за избирането му за 47-и президент на САЩ, е посочено в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.



След като Доналд Тръмп заяви, че е постигнал победа, не закъсняха и реакциите на политици по света, отбеляза Ройтерс.

