© Novini.bg/ Canva

ЦИК обяви имената на новите депутати.

Според решението в него влизат осем партии и коалиции, като разпределението на депутатските места е следното:

ГЕРБ-СДС – 69;

"Продължаваме промяната - Демократична България" – 37;

"Възраждане" – 35;

"ДПС – Ново начало" – 30;

"БСП – Обединена левица" – 20;

"Алианс за права и свободи" – 19;

"Има такъв народ" – 18;

МЕЧ – 12.

Каква е процедурата за касиране на изборите и кой може да сезира Конституционния съд?

Първи изборен район - Благоевградски - 11 мандата

"Има такъв народ" - 1

Павела Митова*

Под черта

Станислав Иванов Богдански

"ДПС - Ново начало" - 2

Делян Пеевски*

Фатима Йълдъс

Под черта

Ахмед Ходжов

"Възраждане" - 1

Цвета Валентинова Рангелова

Алианс за права и свободи – АПС - 1

Ахмед Ахмедов Вранчев

ГЕРБ-СДС - 4

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

Иван Красимиров Герчев

Росен Димитров Желязков

ПП-ДБ - 1

Андрей Иванов Цеков

БСП- Обединена левица - 1

Кирил Николаев Добрев

Втори изборен район - Бургаски - общо 14

ИТН - 1

Тошко Йорданов Хаджитодоров*

Под черта

Александър Викторов Рашев

ДПС-Ново начало - 2

Исмаил Юсмен Осман

Калин Георгиев Стоянов*

Под черта

Татяна Бойчева Арнаудова

"Възраждане" - 2

Цончо Томов Ганев*

Борис Димитров Аладжов

Под черта

Александър Господинов Койчев

АПС - 2

Джевдет Ибрям Чакъров*

Севим Исмаил Али

Под черта

Ешереф Кязим Ешереф

МЕЧ - 1

Венцислав Иванов Петков

ГЕРБ-СДС - 4

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Василева

Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ - 1

Явор Руменов Божанков

БСП- Обединена левица - 1

Петър Георгиев Кънев

Трети изборен район - Варненски - общо 16

ИТН - 1

Тошко Йорданов Хаджитодоров*

Под черта

Драгомир Стефанов Петров

ДПС- Ново начало - 1

Йордан Кирилов Цонев*

Под черта

Юсмен Шакир Юсмен

Възраждане - 3

Костадин Тодоров Костадинов*

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

Под черта

Полина Николова Ставрева-Костадинова

АПС - 1

Хюсни Осман Адем

МЕЧ - 1

Николай Стефанов Радулов

ГЕРБ-СДС - 5

Даниел Павлов Митов*

Любомир Христов Загоров

Станислав Георгиев Иванов

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

Под черта

Деница Пламенова Николова

ПП-ДБ - 3

Даниел Максим Лорер

Стела Димитрова Николова

Ивайло Христов Митковски

БСП- Обединена левица - 1

Борислав Гуцанов Гуцанов

Четвърти изборен район - Великотърновски - общо 8

ИТН - 1

Андрей Иванов Чорбанов

ДПС-Ново начало - 1

Йордан Кирилов Цонев*

Под черта

Гюнай Мюмюнов Далоолу

Възраждане - 1

Ангел Василев Янчев

МЕЧ - 1

Деян Петев Петков

ГЕРБ-СДС - 2

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ПП-ДБ - 1

Людмила Николаева Илиева

БСП-Обединена левица - 1

Мариана Радева Бояджиева

Пети изборен район - Видински - общо 4

ДПС- ново начало - 1

Цветан Иванов Енчев

АПС- 1

Ваня Иванова Василева

ГЕРБ-СДС - 1

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ - 1

Любен Иванов Иванов

Шести изборен район - Врачански - общо 6

ДПС- Ново начало - 1

Иво Севдалинов Цанев

Възраждане - 1

Ивайло Василев Папов

ГЕРБ-СДС - 2

Красен Георгиев Кръстев

Мартин Николаев Харизанов

ПП-ДБ - 1

Деница Димитрова Симеонова

БСП- Обединена левица - 1

Андрей Христов Вълчев

Седми изборен район - Габровски - общо 4

ИТН - 1

Николета Кирилова Кузманова

"Възраждане" – 1

Даниел Петров Петров

ГЕРБ-СДС - 1

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ – 1

Богомил Иванов Петков

Осми изборен район - Добрички - общо 5

"ДПС–Ново начало" – 1

Ертен Белгинова Анисова

"Възраждане" – 1

Константина Венциславова Петрова

ГЕРБ-СДС - 1

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ – 1

Свилен Петров Трифонов

БСП – Обединена левица – 1

Мая Йорданова Димитрова

Девети изборен район - Кърджалийски - общо 5

ДПС-Ново Начало - 2

Байрам Юзкан Байрам*

Елван Бехчет Гюркаш

Под черта

Айтен Байрям Сабри

АПС - 2

Ремзи Дурмуш Осман

Павлин Павлов Кръстев

МЕЧ - 1

Росен Красимиров Иванов

Десети изборен район - Кюстендилски - общо 4

"ДПС–Ново начало" – 1

Николай Георгиев Златарски

"Възраждане" – 1

Димчо Димитров Димчев

ГЕРБ-СДС - 1

Христо Богомилов Терзийски

БСП – Обединена левица – 1

Иван Тодоров Ибришимов

Единадесети Изборен Район - Ловешки - общо 4

"Има такъв народ" – 1

Цветан Иванов Предов

ГЕРБ-СДС - 2

Николай Нанков Нанков

Павлин Йовков Йотов

АПС- 1

Красимир Огнянов Красимиров

Дванадесети Изборен Район - Монтана - общо 4

"Има такъв народ" – 1

Емил Димитров Трифонов

"ДПС–Ново начало" – 1

Димитър Иванов Аврамов*

Под черта

Надя Йорданова Петрова

"Възраждане" – 1

Петър Николаев Петров*

Под черта

Милован Жан Панталеев

ГЕРБ-СДС - 1

Румен Димитров Христов

Тринадесети Изборен Район - Пазарджишки - общо 8

"ДПС–Ново начало" – 2

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Небие Исмет Кабак

"Възраждане" – 1

Стоян Николов Таслаков

МЕЧ - 1

Красимир Цветков Манов

ГЕРБ-СДС - 2

Красен Кирилов Кралев

Дафинка Аспарухова Семерджиева

ПП-ДБ –1

Ивайло Валентинов Шотев

БСП – Обединена левица – 1

Петя Николаева Цанкова

Четиринадесети Изборен Район - Пернишки - общо 4

"Възраждане" – 1

Димо Георгиев Дренчев

ГЕРБ-СДС - 2

Георг Даниелов Георгиев

Христина Иванова Георгиева

ПП-ДБ – 1

Кирил Петков Петков*

Под черта

Бойко Илиев Рашков

Петнадесети Изборен Район - Плевенски - общо 8

"Има такъв народ" – 1

Александър Атанасов Александров

"ДПС–Ново начало" – 1

Димитър Иванов Аврамов*

Под черта

Любов Асенова Денчева

"Възраждане" – 1

Ивелин Първанов Първанов

"Алианс за права и свободи" - 1

Марио Киров Рангелов

ГЕРБ-СДС - 2

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ – 1

Богдан Валериев Богданов

БСП – Обединена левица – 1

Стефан Иванов Бурджев

Шестнадесети Изборен Район - Пловдив - общо 12

"Има такъв народ" – 1

Станислав Светозаров Балабанов*

Под черта

Танер Кадир Тюркоглу

"ДПС–Ново начало" – 1

Станислав Димитров Анастасов

"Възраждане" – 2

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

МЕЧ - 1

Радостин Петев Василев*

Под черта

Александър Велиславов Тодоров

ГЕРБ-СДС - 4

Бойко Методиев Борисов*

Георги Валентинов Георгиев

Тервел Николов Георгиев

Красимир Бориславов Терзиев

Под черта

Даниела Кирилова Дженева

ПП-ДБ – 2

Асен Васков Василев*

Манол Костадинов Пейков

Под черта

Стою Теодоров Стоев

БСП – Обединена левица – 1

Иван Богомилов Петков

Седемнадесети Изборен Район - Пловдивски - общо 11

"Има такъв народ" – 1

Станислав Светозаров Балабанов*

Под черта

Лъчезар Иванов Бакърджиев

"ДПС–Ново начало" – 1

Байрам Юзкан Байрам*

Под черта

Нурджан Джафер Караджова

"Възраждане" – 2

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

"Алианс за права и свободи" - 1

Рамадан Байрам Аталай

МЕЧ - 1

Красимир Димчев Дончев

ГЕРБ-СДС - 3

Цвета Вълчева Караянчева

Младен Николов Шишков

Иван Йовков Червенков

ПП-ДБ – 1

Йордан Яворов Иванов

БСП – Обединена левица – 1

Манол Трифонов Генов

18 - Разградски - общо 4

"Алианс за права и свободи" - 2

Мехмед Реджеб Салим

Хасан Ахмед Адемов

ГЕРБ-СДС - 1

Делян Александров Добрев*

Под черта

Гюнай Хюсмен Хюсмен

ПП-ДБ – 1

Джипо Николов Джипов

Деветнадесети Изборен Район - Русенски - общо 7

"Има такъв народ" – 1

Драгомир Стефанов Петров

"Възраждане" – 1

Златан Стоянов Златанов

"ДПС–Ново начало" – 1

Атидже Байрямова Алиева-Вели

ГЕРБ-СДС - 2

Николай Иванов Братованов

Георги Николаев Кръстев

ПП-ДБ – 1

Мартин Димитров Димитров*

Под черта

Иван Белчев Белчев

БСП – Обединена левица – 1

Иван Валентинов Иванов

Двадесети изборен район - Силистренски - общо 4

"Алианс за права и свободи" - 2

Джевдет Ибрям Чакъров*

Левент Орхан Мемиш

Под черта

Тансер Ибрям Бейти

ГЕРБ-СДС - 2

Милен Стойчев Делийски

Юксел Осман Ахмед

Двадесет и първи изборен район - Сливенски - общо 6

"ДПС–Ново начало" – 1

Хюсеин Хасан Хафъзов

"Възраждане" – 1

Климент Пламенов Шопов

ГЕРБ-СДС - 2

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ПП-ДБ – 1

Татяна Славова Султанова-Сивева

БСП – Обединена левица – 1

Деян Цанков Дечев

Двадесет и втори изборен район - Смолянски - общо 4

"ДПС–Ново начало" – 1

Халил Реджепов Летифов*

Под черта

Сафидин Исенов Чикуртев

"Алианс за права и свободи" - 1

Хайри Реджебов Садъков

МЕЧ - 1

Борислав Климентов Петков

ГЕРБ-СДС - 1

Красимир Митков Събев

Двадесет и трети изборен район - София - общо 19

ГЕРБ-СДС - 5

Рая Назарян

Даниел Митов*

Александър Иванов

Тома Биков

Николай Алгафари

Под черта

Александър Ненков (ако Митов влезе от Варна)

ПП-ДБ – 7

Кирил Петков*

Божидар Божанов (размества с преференции)

Елисавета Белобрадова (размества с преференции)

Атанас Атанасов

Васил Пандов

Венко Сабрутев

Ивайло Мирчев

Под черта

Милен Матеев (ако Петков влезе от Перник)

"Възраждане" – 3

Цончо Ганев*

Ивайло Чорбов

Виолета Кърпачева

Под черта

Панайот Бориславов (ако Ганев влезе от Бургас)

БСП – Обединена левица – 2

Габриел Вълков

Наталия Киселова

"Има такъв народ" – 1

Павела Митова*

Снежанка Траянска (ако Митова влезе от Благоевград)

МЕЧ - 1

Христо Расташки

Двадесет и четвърти изборен район- София - общо 13

ГЕРБ-СДС - 3

Йорданка Фандъкова

Христо Гаджев

Даниел Александров

ПП-ДБ – 4

Надежда Йорданова

Мартин Димитров* (размества с преференции)

Лена Бориславова

Петър Кьосев

Йордан Терзийски (ако Димитров влезе от Русе)

"Възраждане" – 2

Петър Петров*

Йордан Тодоров

Под черта

Георги Иванов (ако Петров влезе от Монтана)

БСП – Обединена левица – 1

Атанас Атанасов

"Алианс за права и свободи" - 1

Павлин Найденов

"Има такъв народ" – 1

Силви Кирилов

МЕЧ - 1

Виолета Комитова

Двадесет и пети изборен район - София - общо 14

ГЕРБ-СДС - 4

Бойко Борисов*

Даниела Райчева

Георги Георгиев*

Лъчезар Иванов

Анна Александрова (ако Борисов влезе от Пловдив)

Петър Николов (ако Георгиев влезе от Пловдив)

ПП-ДБ – 3

Николай Денков*

Александър Симидчиев (размества с преференции)

Кристина Петкова

Под черта

Калина Константинова (ако Денков влезе от Шумен)

"Възраждане" – 3

Костадин Костадинов*

Маргарита Махаева

Славчо Крумов

Под черта

Виктор Папазов (ако Костадинов влезе от Варна)

БСП – Обединена левица – 1

Атанас Зафиров

"Има такъв народ" – 2

Петя Димитрова

Иван Кючуков

МЕЧ - 1

Радостин Василев*

Под черта

Деница Цветкова (ако Василев влезе от Пловдив)

Двадесет и шести изборен район - Софийски - общо 8

ГЕРБ-СДС - 3

Младен Маринов

Валентин Милушев (размества с преференции)

Марин Маринов

ПП-ДБ – 1

Атанас Славов

"Възраждане" – 1

Ангел Славчев

"ДПС–Ново начало" – 1

Калин Стоянов*

Под черта

Цветан Енчев (ако Стоянов влезе от Бургас)

БСП – Обединена левица – 1

Владимир Георгиев

"Има такъв народ" – 1

Венцислав Асенов

Двадесет и седми - Старозагорски - общо 11

ГЕРБ-СДС - 3

Красимир Вълчев

Маноил Манев

Илиана Жекова (Живко Тодоров се отказа от място в Народното събрание)

ПП-ДБ – 1

Радослав Рибарски

"Възраждане" – 2

Искра Михайлова

Даниел Проданов

"ДПС–Ново начало" – 2

Халил Летифов*

Шендоан Ремзи Халит

Под черта

Мехмед Зейнел

БСП – Обединена левица – 1

Драгомир Стойнев

"Има такъв народ" – 1

Александър Николов Вълчев

МЕЧ - 1

Кирил Веселински

Двадесет и осми изборен район - Търговищки - общо 4

"ДПС–Ново начало" – 2

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

"Алианс за права и свободи" - 1

Танер Мехмед Али

ГЕРБ-СДС - 1

Теменужка Петрова Петкова

Двадесет и девети изборен ррайон - Хасковски - общо 8

"ДПС–Ново начало" – 2

Делян Славчев Пеевски*

Танер Мюмюн Емин

Под черта

Станислав Димитров Анастасов

"Възраждане" – 1

Георги Николаев Георгиев

"Алианс за права и свободи" - 1

Мюмюн Сали Мюмюн

ГЕРБ-СДС - 3

Делян Александров Добрев*

Георги Тенев Станков

Иван Величков Минев

Под черта

Иво Тенев Димов

ПП-ДБ – 1

Асен Васков Василев*

Под черта

Катя Максимова Панева

Тридесети изборен район - Шуменски - общо 6

"Възраждане" – 1

Веселин Миленов Вешев

"ДПС–Ново начало" – 2

Хамид Бари Хамид

Айсел Алиева Мустафова

"Алианс за права и свободи" - 1

Джейхан Хасанов Ибрямов

ГЕРБ-СДС - 1

Любомир Димитров Христов

ПП-ДБ – 1

Николай Денков Денков*

Под черта

Айлин Нуридин Пехливанова

Тридесет и първи изборен район - Ямболски

"Има такъв народ" – 1

Александър Стайков Марков

"Възраждане" – 1

Никола Ангелов Димитров

ГЕРБ-СДС - 1

Димитър Ангелов Иванов

БСП – Обединена левица – 1

Красимир Йорданов Йорданов

Последвайте канала на

1









Копирано