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01 ноември 2024 07:04
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ЦИК обяви имената на новите депутати.
Според решението в него влизат осем партии и коалиции, като разпределението на депутатските места е следното:
- ГЕРБ-СДС – 69;
- "Продължаваме промяната - Демократична България" – 37;
- "Възраждане" – 35;
- "ДПС – Ново начало" – 30;
- "БСП – Обединена левица" – 20;
- "Алианс за права и свободи" – 19;
- "Има такъв народ" – 18;
- МЕЧ – 12.
Първи изборен район - Благоевградски - 11 мандата
"Има такъв народ" - 1
Павела Митова*
Под черта
Станислав Иванов Богдански
"ДПС - Ново начало" - 2
Делян Пеевски*
Фатима Йълдъс
Под черта
Ахмед Ходжов
"Възраждане" - 1
Цвета Валентинова Рангелова
Алианс за права и свободи – АПС - 1
Ахмед Ахмедов Вранчев
ГЕРБ-СДС - 4
Стефан Апостолов Апостолов
Костадин Томов Стойков
Иван Красимиров Герчев
Росен Димитров Желязков
ПП-ДБ - 1
Андрей Иванов Цеков
БСП- Обединена левица - 1
Кирил Николаев Добрев
Втори изборен район - Бургаски - общо 14
ИТН - 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров*
Под черта
Александър Викторов Рашев
ДПС-Ново начало - 2
Исмаил Юсмен Осман
Калин Георгиев Стоянов*
Под черта
Татяна Бойчева Арнаудова
"Възраждане" - 2
Цончо Томов Ганев*
Борис Димитров Аладжов
Под черта
Александър Господинов Койчев
АПС - 2
Джевдет Ибрям Чакъров*
Севим Исмаил Али
Под черта
Ешереф Кязим Ешереф
МЕЧ - 1
Венцислав Иванов Петков
ГЕРБ-СДС - 4
Жечо Дончев Станков
Любен Любенов Дилов
Галя Стоянова Василева
Андрей Стоянов Рунчев
ПП-ДБ - 1
Явор Руменов Божанков
БСП- Обединена левица - 1
Петър Георгиев Кънев
Трети изборен район - Варненски - общо 16
ИТН - 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров*
Под черта
Драгомир Стефанов Петров
ДПС- Ново начало - 1
Йордан Кирилов Цонев*
Под черта
Юсмен Шакир Юсмен
Възраждане - 3
Костадин Тодоров Костадинов*
Коста Георгиев Стоянов
Светослав Тодоров Тодоров
Под черта
Полина Николова Ставрева-Костадинова
АПС - 1
Хюсни Осман Адем
МЕЧ - 1
Николай Стефанов Радулов
ГЕРБ-СДС - 5
Даниел Павлов Митов*
Любомир Христов Загоров
Станислав Георгиев Иванов
Бранимир Николаев Балачев
Кристиан Божидаров Ганчев
Под черта
Деница Пламенова Николова
ПП-ДБ - 3
Даниел Максим Лорер
Стела Димитрова Николова
Ивайло Христов Митковски
БСП- Обединена левица - 1
Борислав Гуцанов Гуцанов
Четвърти изборен район - Великотърновски - общо 8
ИТН - 1
Андрей Иванов Чорбанов
ДПС-Ново начало - 1
Йордан Кирилов Цонев*
Под черта
Гюнай Мюмюнов Далоолу
Възраждане - 1
Ангел Василев Янчев
МЕЧ - 1
Деян Петев Петков
ГЕРБ-СДС - 2
Костадин Георгиев Ангелов
Димитър Стойков Николов
ПП-ДБ - 1
Людмила Николаева Илиева
БСП-Обединена левица - 1
Мариана Радева Бояджиева
Пети изборен район - Видински - общо 4
ДПС- ново начало - 1
Цветан Иванов Енчев
АПС- 1
Ваня Иванова Василева
ГЕРБ-СДС - 1
Росица Любенова Кирова
ПП-ДБ - 1
Любен Иванов Иванов
Шести изборен район - Врачански - общо 6
ДПС- Ново начало - 1
Иво Севдалинов Цанев
Възраждане - 1
Ивайло Василев Папов
ГЕРБ-СДС - 2
Красен Георгиев Кръстев
Мартин Николаев Харизанов
ПП-ДБ - 1
Деница Димитрова Симеонова
БСП- Обединена левица - 1
Андрей Христов Вълчев
Седми изборен район - Габровски - общо 4
ИТН - 1
Николета Кирилова Кузманова
"Възраждане" – 1
Даниел Петров Петров
ГЕРБ-СДС - 1
Томислав Пейков Дончев
ПП-ДБ – 1
Богомил Иванов Петков
Осми изборен район - Добрички - общо 5
"ДПС–Ново начало" – 1
Ертен Белгинова Анисова
"Възраждане" – 1
Константина Венциславова Петрова
ГЕРБ-СДС - 1
Деница Евгениева Сачева
ПП-ДБ – 1
Свилен Петров Трифонов
БСП – Обединена левица – 1
Мая Йорданова Димитрова
Девети изборен район - Кърджалийски - общо 5
ДПС-Ново Начало - 2
Байрам Юзкан Байрам*
Елван Бехчет Гюркаш
Под черта
Айтен Байрям Сабри
АПС - 2
Ремзи Дурмуш Осман
Павлин Павлов Кръстев
МЕЧ - 1
Росен Красимиров Иванов
Десети изборен район - Кюстендилски - общо 4
"ДПС–Ново начало" – 1
Николай Георгиев Златарски
"Възраждане" – 1
Димчо Димитров Димчев
ГЕРБ-СДС - 1
Христо Богомилов Терзийски
БСП – Обединена левица – 1
Иван Тодоров Ибришимов
Единадесети Изборен Район - Ловешки - общо 4
"Има такъв народ" – 1
Цветан Иванов Предов
ГЕРБ-СДС - 2
Николай Нанков Нанков
Павлин Йовков Йотов
АПС- 1
Красимир Огнянов Красимиров
Дванадесети Изборен Район - Монтана - общо 4
"Има такъв народ" – 1
Емил Димитров Трифонов
"ДПС–Ново начало" – 1
Димитър Иванов Аврамов*
Под черта
Надя Йорданова Петрова
"Възраждане" – 1
Петър Николаев Петров*
Под черта
Милован Жан Панталеев
ГЕРБ-СДС - 1
Румен Димитров Христов
Тринадесети Изборен Район - Пазарджишки - общо 8
"ДПС–Ново начало" – 2
Искра Димитрова Михайлова-Копарова
Небие Исмет Кабак
"Възраждане" – 1
Стоян Николов Таслаков
МЕЧ - 1
Красимир Цветков Манов
ГЕРБ-СДС - 2
Красен Кирилов Кралев
Дафинка Аспарухова Семерджиева
ПП-ДБ –1
Ивайло Валентинов Шотев
БСП – Обединена левица – 1
Петя Николаева Цанкова
Четиринадесети Изборен Район - Пернишки - общо 4
"Възраждане" – 1
Димо Георгиев Дренчев
ГЕРБ-СДС - 2
Георг Даниелов Георгиев
Христина Иванова Георгиева
ПП-ДБ – 1
Кирил Петков Петков*
Под черта
Бойко Илиев Рашков
Петнадесети Изборен Район - Плевенски - общо 8
"Има такъв народ" – 1
Александър Атанасов Александров
"ДПС–Ново начало" – 1
Димитър Иванов Аврамов*
Под черта
Любов Асенова Денчева
"Възраждане" – 1
Ивелин Първанов Първанов
"Алианс за права и свободи" - 1
Марио Киров Рангелов
ГЕРБ-СДС - 2
Пламен Тачев Петров
Валери Пламенов Лачовски
ПП-ДБ – 1
Богдан Валериев Богданов
БСП – Обединена левица – 1
Стефан Иванов Бурджев
Шестнадесети Изборен Район - Пловдив - общо 12
"Има такъв народ" – 1
Станислав Светозаров Балабанов*
Под черта
Танер Кадир Тюркоглу
"ДПС–Ново начало" – 1
Станислав Димитров Анастасов
"Възраждане" – 2
Ангел Жеков Георгиев
Емил Янков Янков
МЕЧ - 1
Радостин Петев Василев*
Под черта
Александър Велиславов Тодоров
ГЕРБ-СДС - 4
Бойко Методиев Борисов*
Георги Валентинов Георгиев
Тервел Николов Георгиев
Красимир Бориславов Терзиев
Под черта
Даниела Кирилова Дженева
ПП-ДБ – 2
Асен Васков Василев*
Манол Костадинов Пейков
Под черта
Стою Теодоров Стоев
БСП – Обединена левица – 1
Иван Богомилов Петков
Седемнадесети Изборен Район - Пловдивски - общо 11
"Има такъв народ" – 1
Станислав Светозаров Балабанов*
Под черта
Лъчезар Иванов Бакърджиев
"ДПС–Ново начало" – 1
Байрам Юзкан Байрам*
Под черта
Нурджан Джафер Караджова
"Възраждане" – 2
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
"Алианс за права и свободи" - 1
Рамадан Байрам Аталай
МЕЧ - 1
Красимир Димчев Дончев
ГЕРБ-СДС - 3
Цвета Вълчева Караянчева
Младен Николов Шишков
Иван Йовков Червенков
ПП-ДБ – 1
Йордан Яворов Иванов
БСП – Обединена левица – 1
Манол Трифонов Генов
18 - Разградски - общо 4
"Алианс за права и свободи" - 2
Мехмед Реджеб Салим
Хасан Ахмед Адемов
ГЕРБ-СДС - 1
Делян Александров Добрев*
Под черта
Гюнай Хюсмен Хюсмен
ПП-ДБ – 1
Джипо Николов Джипов
Деветнадесети Изборен Район - Русенски - общо 7
"Има такъв народ" – 1
Драгомир Стефанов Петров
"Възраждане" – 1
Златан Стоянов Златанов
"ДПС–Ново начало" – 1
Атидже Байрямова Алиева-Вели
ГЕРБ-СДС - 2
Николай Иванов Братованов
Георги Николаев Кръстев
ПП-ДБ – 1
Мартин Димитров Димитров*
Под черта
Иван Белчев Белчев
БСП – Обединена левица – 1
Иван Валентинов Иванов
Двадесети изборен район - Силистренски - общо 4
"Алианс за права и свободи" - 2
Джевдет Ибрям Чакъров*
Левент Орхан Мемиш
Под черта
Тансер Ибрям Бейти
ГЕРБ-СДС - 2
Милен Стойчев Делийски
Юксел Осман Ахмед
Двадесет и първи изборен район - Сливенски - общо 6
"ДПС–Ново начало" – 1
Хюсеин Хасан Хафъзов
"Възраждане" – 1
Климент Пламенов Шопов
ГЕРБ-СДС - 2
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
ПП-ДБ – 1
Татяна Славова Султанова-Сивева
БСП – Обединена левица – 1
Деян Цанков Дечев
Двадесет и втори изборен район - Смолянски - общо 4
"ДПС–Ново начало" – 1
Халил Реджепов Летифов*
Под черта
Сафидин Исенов Чикуртев
"Алианс за права и свободи" - 1
Хайри Реджебов Садъков
МЕЧ - 1
Борислав Климентов Петков
ГЕРБ-СДС - 1
Красимир Митков Събев
Двадесет и трети изборен район - София - общо 19
ГЕРБ-СДС - 5
Рая Назарян
Даниел Митов*
Александър Иванов
Тома Биков
Николай Алгафари
Под черта
Александър Ненков (ако Митов влезе от Варна)
ПП-ДБ – 7
Кирил Петков*
Божидар Божанов (размества с преференции)
Елисавета Белобрадова (размества с преференции)
Атанас Атанасов
Васил Пандов
Венко Сабрутев
Ивайло Мирчев
Под черта
Милен Матеев (ако Петков влезе от Перник)
"Възраждане" – 3
Цончо Ганев*
Ивайло Чорбов
Виолета Кърпачева
Под черта
Панайот Бориславов (ако Ганев влезе от Бургас)
БСП – Обединена левица – 2
Габриел Вълков
Наталия Киселова
"Има такъв народ" – 1
Павела Митова*
Снежанка Траянска (ако Митова влезе от Благоевград)
МЕЧ - 1
Христо Расташки
Двадесет и четвърти изборен район- София - общо 13
ГЕРБ-СДС - 3
Йорданка Фандъкова
Христо Гаджев
Даниел Александров
ПП-ДБ – 4
Надежда Йорданова
Мартин Димитров* (размества с преференции)
Лена Бориславова
Петър Кьосев
Йордан Терзийски (ако Димитров влезе от Русе)
"Възраждане" – 2
Петър Петров*
Йордан Тодоров
Под черта
Георги Иванов (ако Петров влезе от Монтана)
БСП – Обединена левица – 1
Атанас Атанасов
"Алианс за права и свободи" - 1
Павлин Найденов
"Има такъв народ" – 1
Силви Кирилов
МЕЧ - 1
Виолета Комитова
Двадесет и пети изборен район - София - общо 14
ГЕРБ-СДС - 4
Бойко Борисов*
Даниела Райчева
Георги Георгиев*
Лъчезар Иванов
Анна Александрова (ако Борисов влезе от Пловдив)
Петър Николов (ако Георгиев влезе от Пловдив)
ПП-ДБ – 3
Николай Денков*
Александър Симидчиев (размества с преференции)
Кристина Петкова
Под черта
Калина Константинова (ако Денков влезе от Шумен)
"Възраждане" – 3
Костадин Костадинов*
Маргарита Махаева
Славчо Крумов
Под черта
Виктор Папазов (ако Костадинов влезе от Варна)
БСП – Обединена левица – 1
Атанас Зафиров
"Има такъв народ" – 2
Петя Димитрова
Иван Кючуков
МЕЧ - 1
Радостин Василев*
Под черта
Деница Цветкова (ако Василев влезе от Пловдив)
Двадесет и шести изборен район - Софийски - общо 8
ГЕРБ-СДС - 3
Младен Маринов
Валентин Милушев (размества с преференции)
Марин Маринов
ПП-ДБ – 1
Атанас Славов
"Възраждане" – 1
Ангел Славчев
"ДПС–Ново начало" – 1
Калин Стоянов*
Под черта
Цветан Енчев (ако Стоянов влезе от Бургас)
БСП – Обединена левица – 1
Владимир Георгиев
"Има такъв народ" – 1
Венцислав Асенов
Двадесет и седми - Старозагорски - общо 11
ГЕРБ-СДС - 3
Красимир Вълчев
Маноил Манев
Илиана Жекова (Живко Тодоров се отказа от място в Народното събрание)
ПП-ДБ – 1
Радослав Рибарски
"Възраждане" – 2
Искра Михайлова
Даниел Проданов
"ДПС–Ново начало" – 2
Халил Летифов*
Шендоан Ремзи Халит
Под черта
Мехмед Зейнел
БСП – Обединена левица – 1
Драгомир Стойнев
"Има такъв народ" – 1
Александър Николов Вълчев
МЕЧ - 1
Кирил Веселински
Двадесет и осми изборен район - Търговищки - общо 4
"ДПС–Ново начало" – 2
Неждет Джевдет Шабан
Джем Ямен Яменов
"Алианс за права и свободи" - 1
Танер Мехмед Али
ГЕРБ-СДС - 1
Теменужка Петрова Петкова
Двадесет и девети изборен ррайон - Хасковски - общо 8
"ДПС–Ново начало" – 2
Делян Славчев Пеевски*
Танер Мюмюн Емин
Под черта
Станислав Димитров Анастасов
"Възраждане" – 1
Георги Николаев Георгиев
"Алианс за права и свободи" - 1
Мюмюн Сали Мюмюн
ГЕРБ-СДС - 3
Делян Александров Добрев*
Георги Тенев Станков
Иван Величков Минев
Под черта
Иво Тенев Димов
ПП-ДБ – 1
Асен Васков Василев*
Под черта
Катя Максимова Панева
Тридесети изборен район - Шуменски - общо 6
"Възраждане" – 1
Веселин Миленов Вешев
"ДПС–Ново начало" – 2
Хамид Бари Хамид
Айсел Алиева Мустафова
"Алианс за права и свободи" - 1
Джейхан Хасанов Ибрямов
ГЕРБ-СДС - 1
Любомир Димитров Христов
ПП-ДБ – 1
Николай Денков Денков*
Под черта
Айлин Нуридин Пехливанова
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
"Има такъв народ" – 1
Александър Стайков Марков
"Възраждане" – 1
Никола Ангелов Димитров
ГЕРБ-СДС - 1
Димитър Ангелов Иванов
БСП – Обединена левица – 1
Красимир Йорданов Йорданов
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