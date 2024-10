Румен Радев: България категорично осъжда атентата в Анкара

"България категорично осъжда атентата в Анкара и заклеймява тероризма във всичките му форми.

Изказвам съболезнования на близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на ранените",написа в платформата X президентът на България Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на.

Bulgaria strongly condemns the attack in Ankara causing death and injuries and denounces terrorism in all its forms. I express condolences to the families of the victims and wish speedy recovery to the wounded.