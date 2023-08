Външният министър: България потвърждава непоколебимата си подкрепа за Украйна

В Деня на независимостта на Украйна, България препотвърждава своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Това написа вицепремиерът и външен министър Мария Габриел Мария Иванова Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова в "Х" (Туитър).

Солидарни сме с правителството и народа на Украйна в защитата на родината и споделени ценности, пише още тя.

Украйна отбелязва националния си празник

Днес Украйна отбелязва 32 години от обявяването на своята независимост. На този ден през 1991 година Върховната рада на тогавашната Украинска съветска социалистическа република приема Декларация за независимостта и така слага началото на съвременната украинска държава.

