„Политико“: Каскета срещу Тиквата – мафиотската държава България достига преломен момент

"Каскета срещу Тиквата: Българската мафиотска държава се докара до ръба". Под това заглавие изданието "Политико" описва как "Криза с върховенството на закона избухна неприкрито под формата на конфронтация между главния прокурор и бившия премиер Бойко Борисов."

Най-новата политическа криза в България зависи от крайпътна бомба, израелски експерт по боеприпаси и смъртни заплахи в стил "Кръстникът". Главните герои са главорезът главен прокурор Иван Гешев с прякор Каскета и (също толкова безмилостният) бившият премиер Бойко Борисов с прякор Тиквата.

Объркани ли сте? Не се притеснявайте, всички са. Но несъмнено това е ключов момент за върховенството на закона в България и усилията да се превърне балканската страна от 7 милиона души в пълноправна демокрация."

Текстът е оформен като обяснение за незапознати чрез въпроси и отговори на това какво се случва в София, какви са корените му и какво би могло да последва.

"Защитаваната от политици мафия в България е вездесъща и нейните интереси включват наркотици, оръжие, контрабанда на хора и източване на еврофондове. За протестиращите [от 2020 г. насам] свръхмогъщите прокурори на България лежат в сърцето на мафиотската структура, като винаги гарантират, че никоя "голяма риба" никога няма да бъде изправена пред правосъдието в превзетата държава.

