Евродепутати с позиции за безредиците пред сградата на ЕК в София

След протеста на "Възраждане", продължават и реакциите на ниво Европейски парламент. Българските евродепутати излязоха с позиции за вчерашните безредици на протеста пред Европейската комисия в София.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола написа, че случилото се е срамно и неприемливо: "Ние сме първите, които защитават правото на мирни протести, но това не трябва да се превръща в насилие", посочи Мецола.

This afternoon our building that represents European democracy in Sofia has been targeted and vandalised.



Disgraceful. Unacceptable.



We are the first to defend the right to peaceful protests & demonstrations in Europe. But that should never translate to violence & aggression.