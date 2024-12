МВнР изрази съболезнования по повод катастрофата с азербайджански самолет край Актау

Българското Министерство на външните работи (МВнР) изрази сърдечни съболезнования на правителството и народа на Азербайджан за трагичната самолетна катастрофа близо до Актау, която отне живота на толкова много хора. Това се посочва в публикация в социалната мрежа "Екс" на МВнР.

В днешния Ден на траур нашите мисли и молитви са с всички, засегнати от този трагичен инцидент, пишат от българското външно министерство.

Вчера азербайджански пътнически самолет с 67 души на борда се разби в близост до казахстанския пристанищен град на Каспийско море Актау.

Украйна заяви, че разбилият се в Казахстан самолет е бил улучен от руската противовъздушна отбрана

Екипажът на полета на самолета "Ембраер 190" на Азербайджанските авиолинии от столицата на Азербайджан - Баку, за главния град на руската република Чечения - Грозни, е бил петчленен, гласи информацията от казахстанското Министерство на извънредните ситуации.

