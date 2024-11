Вторият Ренесанс се очертава ла*но

© Wikimedia/Novini.bg

През 15 век Йоханес Гутенберг изобретява печатната преса в Европа и това лека-полека слага началото на Ренесанса. Няма нужда да се задълбочаваме, че пресата вече е била изобретена в Китай… важното е, че появата ѝ („изобретена“, „открита“, „плагиатствана“… няма значение за историята) бележи началото на Ренесанса.

Защо? И как?

Ето:

Първата отпечатана книга била Библията. И това е чудесно. Само че пресата си била гладна за още книги. А такива не се намирали под път и над път. Професията „писател“ не съществувала, а след издаването на Библията, все нещо още трябвало да се печата.

Започнали да се появяват различни религиозни трудове лека-полека. Но пак не било достатъчно. Пресата можела (и изисквала) много повече.

И тогава се обърнали към старите вече съществуващи трудове. На древногръцките философи и мислители, на древните писатели на драми и комедии.

Така светът МАСОВО започнал да се запознава със знанията, натрупани от предишните поколения.

Така започнала да се (пре-)открива любовта към старогръцките изкуство, скулптури, философия, морални трактати, открития в медицината. И още куп неща.

Западният свят се отворил към познанията, загърбил Тъмните векове и поел напред към просветлението.

Тая работа я свършила пресата и МАСОВОТО разпространение на познания и философии от древността.

Следващият така гигантски скок в човешкото познание се наблюдава в наше време, само че обещава точно обратното – връщане към Тъмните векове.

Сега имаме достъп до всичкото познание на света, събирано по всички континенти в продължение на хилядолетия. Имаме го в джоба си, на един клик разстояние.

Обаче имаме и море от ирелевантност, в което познанието се дави. Море от фалшиви новини, направени, за да подлъгват хората към грешни заключения, за да доставят на тепсия политическа кариера на дръвници, които иначе не могат нищо.

Стигнахме дотам, че познанието, трупано с хилядолетия, да бъде наричано „лъжа“ от плиткоумни „политици“, които целят да всяват паника и раздор сред хората, за да се представят като спасители и да дърпат гласове от лековерните.

Ваксините станаха „лъжа“. Самолетите в небето пръскали с отрови. Радиовълните на комуникационните мрежи разпръсквали болестотворни „влияния“.

Мнението на професора и шлосера станаха еднакво важни в очите на мнозина, само защото социалните мрежи ги изравниха – и единият, и другият пишат за пред целия свят.

Избирането на Тръмп е пример за кампания, базирана на лъжи, в която инструментът за световно познание беше използван за дезинформация. Избирането на фалшиви патриоти в България – същото. Мъртвата хватка, в която се намираме и вече години наред не можем да имаме нормален парламент, също е резултат от използването на съвременните комуникации с отровна крайна цел.

Хората се възхищават на Елон Мъск, че бил радетел за тоталната свобода на словото, но някак си са „пропуснали“ да прочетат новините, че Мъск свали профилите на журналисти, писали срещу него. Дони О‘Съливан от CNN, Раян Мак от The New York Times, Дрю Харуел от The Washington Post бяха сред първата вълна от журналисти, чиито профили Мъск свали, докато разрешаваше на крайнодесни да се вихрят, врякайки за „свобода на словото“. След това имаше и още, и още „свалени“ журналисти.

Защо феновете му са пропуснали да прочетат информацията, че Мъск сваля профили на журналисти, които пишат против него? Защото в медиите, които обслужват Мъск и които феновете му четат (само и единствено тях!) липсва (свобода на словото) тази информация.

Това е уж очевидна манипулация, но – както виждате – не е забелязана от мнозинството. Защото хората си имат „балонче“ от медии и страници в социалните медии, от които се информират. Нищо извън него не ги интересува, а дори и често го заклеймяват като „фалшиво“.

Журналисти с десетилетия опит са заклеймени като слуги на рептилите, а неграмотници, които пишат едно заглавие с по пет правописни грешки, са короновани като новите носители на информация. Защото социалните медии го позволиха. Преди имаше цели вериги за разпространение на новините. Днес Ганчо и Петкачно сядат зад клавиатурата и почват да пишат лъжи, които наричат „новини“ и хората лапат.

Уж „очевидни“ манипулации, но…

Тейлър Суифт (която е анти-Тръмп) била продала само 1300 билета за турнето си, което щяло да е само в сините (гласуващи за демократите) щати. Нито има такова турне… за останалата част от „новината“ какво да говорим!

Съответно, имаме путин, имаме Тръмп, имаме фенове на Ким в Западния свят, имаме крайнодесен ултранационализъм в 21 век, имаме разделение, имаме религиозен фундаментализъм (В 21 ВЕК!!!) дори сред християни (да не говорим за други религии), който воюва с науката, имаме отказ от светска държава в среди, живеещи в Западния свят, имаме пълзящи суеверия и мракобесни практики от Средновековието, които надничат иззад ъгъла на историята и чакат да им дойде редът да се завърнат. Имаме опити да натъпчем науката в кюшето, за да не пречи на суеверията им.

Имаме много неща и малко от тях са положителни.

Вторият Ренесанс се очертава ла*но, съжалявам. Освен, ако не се намеси Изкуственият Интелект, за да ни спаси от самите нас, второ Средновековие (а не втори Ренесанс) ще бъде резултатът от научните достижения и абсолютния достъп до знания. Кой да предположи, че маймуните с ядрена бомба ще развалят всичко…

