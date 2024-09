Така работи пропагандата. 

На връх дена на съединението на Беларус – преди два дни – диктаторът лукашенко награди „неутралните“ атлети, спечелили медали на Олимпийските игри.

Ето защо на такива, като лукашенко и путин, не трябва да бъде разрешено да имат „свои“ по световните форуми, защото всички обещания за неутралитет не са нищо повече от обикновена лъжа.

МОК наивно допуска някакви беларуски състезатели, те обещават, че ще спазват принципите на неутралитета, защото беларус е под санкции, после показват среден пръст на целия свят и отиват на пропагандна акцийка на диктатора.

On September 17, Olympic medalists Bardzilouskaya, Tsikhantsou, Zalaty and Litvinovich took part in a propaganda event together with the dictator Lukashenko.



They received state awards from the hands of Lukashenko.



"We achieved success thanks to you", Zalaty told Lukashenko. pic.twitter.com/Hq1Ewq02bp