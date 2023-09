Губернаторката ходи, отключва—заключва български църкви, викат: американското посолство ни управлява

© Wikimedia/Булфото/Novini.bg

Губернаторката ходи с ключовете, отключва—заключва български църкви, викат: американското посолство ни управлява. Страшна логика, руслямистка.

Както и да е.

Знаете ли го тоя виц за Манчестър Сити:

какво нямаше преди 15 години? Spotify, TikTok, Instagram, фенове на Ман Сити.

Идеята е, че Сити си беше средняшки отбор винаги и завинаги, ама се наляха едни пари преди (не много) време и станаха шампиони и пак, и пак. И… хоп!—изведнъж започнаха да се появяват „фенове на Ман Сити“.

Знаете ли какво нямаше преди трийсетина години? Русофили.

Падна Желязната завеса и всички искаха американски дънки, американски дъвки, холивудски филми (на нелегални вехаески, разбира се), немски коли, японски телевизори, никой не говореше за широката руска душевност и необятната дрън-дрън не-знам-си-какво на руската духовност. Никой не ламтеше за Лада (то и сега не ламти).

После – 2000 г. – дойде „цар“ путин и започна да налива пари в про-руска пропаганда из бившите сателити. Оттогава, лека-полека, се започна със „спомените“ колко хубаво било едно време, започна да се говори как Западът (митичният ОБЩ запад) е нефелен, гнил, зъл, страшен, тогава започна с пропагандата за великия солдат. Тогава – в България – ни докараха един турист да ни управлява и оттогава в политиката започнаха да насаждат популисти, да връщат преклонението пред музейния селянин с потурите, да напомнят за величието на работническата класа vs. интелигенцията. Така – лека-полека…

Тия, дето сега викат „долу ръцете от 3 март“, дали си спомнят някога по соца да са празнували 3 март?

Щото тогава си беше най-обикновен работен ден от календара, а не празник. Ние нали сме най-древната и мъдра нация, та някои от „вековните“ ни традиции се оказаха по-млади от шопската салата, създадена от Балкантурист – леденото хоро е измислено след нея, 3 март, като празник – много след нея.

Като казах „духовност“ и „душевност“, се сетих за още един виц:

- Дядо – казало детето, премествайки иконата на св. Сталин в другата ръка, че му отмаляла, - вярно ли е, че ние сме душевно богати?

- Не, внуче – казал дядото, - ние сме духовно богати; душевно сме болни.

Десетилетия руснаците гонеха религията и Бога, сега русофилите и руснаците се кръстят нашироко и най-дебелите свещи палят, за вярата седнали да се грижат.

„Религията е опиум за народа!“, „свещениците – кръвен враг на народа!“, а през двайсетте и трийсетте години на ХХ век сума попове са избити от режима, само през 1937 г. са разстреляни над 85 000 свещеници.

Между 1927 г. и 1941 г. действащите руски църкви в русия са намалени от 29 584 до по-малко от 500. Причината: систематично разрушаване на храмовете.

Знаете ли какво е Сою́з Вои́нствующих Безбо́жников или както са се наричали по-често Сою́з Безбо́жников?

Това е организация, действаща в СССР от 1925 г. до 1947 г. – в нея членували „работници и интелигенция“, но създадена от компартията. По-късно започнали да приемат комсомолци, колхозници и ветерани. Имали си и собствен вестник. Накрая станало чак задължително всички комсомолци да са членове на съюза. Сою́з Безбо́жников.

Внимателно разгледайте какво е изобразено на следващото факсимиле…

Съюзът е съдействал на съветското правителство в избиването на свещеници. До 1940 г. над 100 епископи, десетки хиляди от духовенството, хиляди монаси и миряни са или избити, или изпратени в ГУЛаг (източник: Theodore R. Weeks. Across the Revolutionary Divide: Russia and the USSR, 1861-1945. John Wiley & Sons, 2011).

Сега… защо веещите съветското знаме и хвалещите Сталин като най-великия държавник са седнали да ронят крокодилски сълзи за руската църква… ми е почти неясно.

Почти.

Подозирам, че ако беше нещо друго, а не „руска“, нямаше да се сетят, че са религиозни, но сега се сетиха. Отдавна е ясно, че „православието“ на русия е просто още един капан, в който да вкарва бъдещите си роби – първо мека сила, после в капана, после – всичко е наше, всички славяни и православни са руска собственост.

За това се е досетил още Яворов:

„През това време руското правителство употреби всички средства да покаже, че славянството и православието са две овчи кожи върху гърба на един хитър вълк“. Да, думите са на поета Яворов от Предговор на спомените му за Гоце Делчев.

Нямало да има реципрочни мерки към българската църква в русия, „ние не сме варвари“, вика лелята от посолството, докато шефът ѝ бомбардира църкви в Украйна. Не били варвари…

Руслямистите правят всичко възможно да извъртят истината и да не я погледнат: гонят попове, викат. Не, гонят шпиони, преоблечени като попове. А вие защитавате шпиони на държава, обявила ни за неприятелска. Толкова за „патриотизма“ ви – нямам достатъчно големи кавички за него, толкова мирише.

„Ама как попове ще са шпиони?“, сее ум и хуморески руснята. Как ли? А какво очаквате – да са всичките като Джеймс Бонд или да ходят с табелка „шпионин“, че да е официално? Не могат да са маскирани като попове или нещо друго, така ли? Не сте чак толкова… обратното на остри, айде не се правете. Ама и ние не сме, така че тия лафчета си ги пускайте помежду си.

Мутрофанката ходи с ключовете, отключва-заключва български църкви, ония викат: американското посолство ни управлява;

Десетки хиляди руски фирми, изкупиха ни Черноморието, най-голямата доскоро и данъци не плащаше, правеше печалби от милиарди… тия викат: американците са ни завладели;

Про-руските партии се разпространяват като херпес на студентско парти, тия викат: американците ни управляват;

Мутрофанката размахва пръст, нарича ни „подлоги“, казва ни за кой да гласуваме, РЕЗИЛдентът ни избран от Решетников, улиците ни половината на руснаци кръстени, руските паметници – най-големи и най-начесто, ония викат: ние сме колония на американците.

Ей така става, когато в училище се учи митология, маскирана като история. Кое вече подред поколение си мисли, че са го освободили, а не са дошли да си грабнат злато и територия? За целта и архивите ни (освен златото ни) са взели, та да не можем да я научим тая история.

Ако им кажеш, че трябва да се учи истинската история, а не митовете на окупатора, с които са ни държали, очите ще ти издерат.

За ген. Колев, за ген. Вазов едно време не се и споменаваше в учебниците, само някаква партизанска сган и съветски отпадък, днеска викат: подменят ни историята.

Знаете ли какво значи „професионални роби“? Мхм, същото.

____________

Този коментар изразява личното мнение на автора

и може да не съвпада с позициите на редакцията и на Novini.bg като цяло.

