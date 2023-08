Един от обвинените за шпионаж е станал публично член на БСП в Лондон

© Фейсбук

Един от задържаните за шпионаж в полза на Русия българин е станал официално и публично член на БСП Българската социалистическа партия (съкратено БСП) е в Лондон. Това твърди в материал "Свободна Европа".

Според публикацията, двама от тримата българи, арестувани във Великобритания за шпионаж в полза на Русия - Катрин Иванова и Бисер Джамбазов, са били привърженици на Българската социалистическа партия (БСП).

Сергей Станишев Сергей Дмитриевич Станишев e председател на Националния съвет на БСП, министър-председател на, по това време евродепутат и председател на партията на европейските социалисти, лично е връчил книжка за членство в БСП Българската социалистическа партия (съкратено БСП) е на Джамбазов на 3 март 2016 г. в Лондон. Това се вижда на снимки от събитието, публикувани във Фейсбук профила на Станишев. Моментът, в който Джамбазов взима членската си книжка, е запечатал вдясно от него и Катрин Иванова.

Свободна Европа е потърсила Станишев по телефона и със съобщение, но публикуването на статията той не отговорил на молбата за коментар.

Катрин Иванова, Бисер Джамбазов и Орлин Русев са арестувани в Лондон за шпионаж в полза на Русия още през февруари. Това се разбра от публикация на Би Би Си едва през изминалата седмица. Те са обвинени в притежание на фалшиви документи за самоличност с цел "неправомерни намерения". Смята се, че тримата са били използвани за провеждане на операции по наблюдение в Лондон, Германия и Черна гора. Делото им в съда в Олд Бейли в Лондон е насрочено за януари 2024 г.

Темата дали задържаните българи са си взаимодействали с български партии беше повдигната, след като се разбра, че двама от тях - Джамбазов и Иванова, са участвали в организацията на български избори в Лондон в периода 2015 - април 2021 г. Те са били членове на секционни избирателни комисии (СИК) в Лондон на поредица от вотове.

Тримата българи, арестувани във Великобритания по подозрение в шпионаж за Русия, са се представяли за журналисти, за да наблюдават цели в Лондон и Европа, пише "Таймс". От Скотланд Ярд са открили фалшиви прескарти и маркови дрехи от каналите Discovery и National Geographic.

“Бисер винаги е участвал като част от общността, никога не е бил номиниран от партия", каза пред Свободна Европа Атанас Цветански - българин в Лондон, който е бил член на същата секционна комисия, на която Джамбазов е бил председател на парламентарния вот през 2021 г.

Той допуска, че от българското посолство в британската столица може да са поканили Джамбазов и Иванова да помагат за изборната организация, защото двамата имат и платформа за подпомагане на българи във Великобритания с безплатни езикови курсове.

Джамбазов и Иванова поддържат от началото на 2018 г. "Българска социална платформа" (БСП) и на фейсбук страница, сайт (неактивен от 2019 г.) и организира ден на отворените врати в посолството на България в Лондон през февруари същата година. На снимки на сайта на дипломатическото представителство на София се вижда Катрин Иванова с аташето по трудови и социални въпроси. Във фейсбук страницата на платформата се изявява и Бисер Джамбазов. Организацията предлага безплатни езикови курсове за българи за британската система ESOL (English for Speakers of Other Languages) - програма за хора, за които английският не е майчин език. Предлага още помощ за уреждане на статуса за уседналост. Той е необходим, за да могат българите да останат легално във Великобритания, след като страната напусна Европейския съюз.

Бисер Джамбазов и Катрин Иванова се придържат към абревиатурата БСП Българската социалистическа партия (съкратено БСП) е и за други свои дейности, твърди още "Свободна Европа". Иванова регистрира в Англия фирмата BSP START LIMITED през януари 2018 г. Компанията е закрита през март 2020 г. Бисер Джамбазов регистрира B.I BUSINESS INVESTMENT LTD през 2016 г. В рамките на 2 дни - 22-23 януари 2020 г., компанията е прекръстена също на BSP START LIMITED, но веднага е върнато първоначалното ѝ име. Фирмата още не е закрита. В търговския регистър на Великобритания се вижда, че Джамбазов е подал отчети последно за 2019 г.

