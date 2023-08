„Четири лапи“: Оставете кучето на доверен човек, докато сте на почивка

© Novini.bg/ Canva

Важно е да се намери доверен човек, който да се грижи за кучето, докато отсъствате по време на почивка. Това посочват от фондация "Четири лапи" във връзка с най-добрите възможности за грижа за домашния любимец, когато стопаните не могат да го вземат с тях при пътуване.

Първата опция е за кучето да се грижи човек от семейството, близък приятел или съсед. Това трябва да е и човек, който харесва животното.

Внимание! Сънливостта и липсата на апетит при животните може да е заради кърлеж

Важно е също домашният любимец да познава и харесва този човек. Препоръчително е кучето да остане у дома, докато стопаните са далеч. Това би намалило стреса върху животното, тъй като няма да се налага да свиква с нова среда, обясняват от фондацията.

Ако за кучето не може да се грижи такъв близък човек, то може да се потърсят и услугите на професионален гледач на кучета. Стопаните обаче трябва да се уверят, че избраният гледач се разбира с любимеца и знае какви методи на обучение и команди да използва, за да се избегне стрес и объркване за животното.

Хотелите за кучета са друга възможност, на която могат да разчитат семействата с куче, според "Четири лапи".

"Добрият хотел ще разполага с обучен и опитен персонал за работа с кучета, също така и с достатъчно пространство за всеки любимец", посочват от фондацията. Оттам съветват стопаните внимателно да прегледат отзивите за избраното място, за да се уверят, че то е подходящо за нуждите на любимеца им. "Предимство е, че на такива места животните могат да общуват и с други кучета, но персоналът задължително трябва да бъде предупреден дали кучето е подходящо за социализация", коментират още от фондацията.

Ако любимецът ще бъде на ново място, докато стопаните ги няма, е важно, животното да има със себе си познатите вещи, подчертават от "Четири лапи". От фондацията уточняват, че това може да са играчки, купички за храна и вода, легло, нашийник или нагръдник. За по-добрата адаптация сред багажа може да се остави и стара тениска с аромата на собствениците.

При евентуална раздяла със стопаните си кучето трябва да бъде обучено и подготвено, съветват още от "Четири лапи". Оттам напомнят, че четириногото трябва да се социализира с други хора. Друг важен съвет на специалистите е стопаните да избягват емоционалните сбогувания.

"Стопаните трябва да се постараят да не се разстройват пред кучето си. Любимците усещат емоциите и това може да им повлияе по отрицателен начин", коментират още от фондацията.

На младежкия фестивал "My Sofia. Youth with causes", който ще се проведе в София, "Четири лапи" ще представи двете си кампании - "МАЛКО. БЪРЗО. БОЛНО.” и "БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!". Първата е насочена към незаконната онлайн търговия на кучета. Втората се осъществява съвместно със Столичната община и популяризира осиновяването на бездомни животни. Фестивалът ще се състои на 11 и 12 август на откритата сцена на "Kino Cabana" в парка на Националния дворец на културата.

0









Копирано