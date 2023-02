Има лица, които се разграничават от партии, има и партии, които се разграничават от лица, накрая пак служ(е)б(н)ите управляват

© Булфото/Нова/Novini.bg

Има лица, които се разграничават от партии:

„Аз не съм от „Има такъв народ“, аз бях от гражданската квота само“ ~Любомир Каримански;

а има и партии, които се разграничават от лица:

„Лицето, за което говорим, вече две години няма нищо общо с ГЕРБ[…]Пак ще повторя, че г-н Горанов няма нищо общо с ГЕРБ от две години“ ~Десислава Трифонова

„На добрите хора не им трябват закони, за да се държат отговорно,

докато лошите хора ще си намерят начин да заобикалят законите“

~Платон

Има една много интересна заблуда у мнозина, че докато тече войната, има земетресения и скандалите се сменят – всяка седмица нов – разни разкрития, разследвания и истината ще останат скрити или най-малкото: забравени.

Съвсем не е така, дами и господа. Остават скрити от избирателите ви, биват забравени от електоралния планктон, но има едни хора, които не изпускат топката от поглед и никакви странични неща не могат да ги разсеят. Keep that in mind.

Идеята е добре описана в „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли, публикуван преди 91 години.

91!

Разбирам, че сте свикнали фен-масата ви да не е точно материал за Нобелова награда, но 91 години е много време, а на тоя свят освен фен-масата ви живеем и много други, различни хора.

За коя идея иде реч? За онази, в която истината бива потопена в море от ирелевантност, не е скрита, но е потопена в ирелевантни новини и пошлост, които притъпяват сетивата и дори, виждайки истината, хората ще реагират инертно.

Та, това – добре, фен-масата ви така ще реагира, ние останалите – да речем, че се почувстваме безсилни, за да реагираме, защото бухалките са ваши, но Държавния департамент на САЩ какво ще го правите? Обещанията, които сте поемали към партньорите и от Изток, и от Запад, как си представяхте да ги спазите едновременно? На какво се надявахте – да загубят интерес към вас или да ви забравят? Защото не е като да сте точно цар Борис I и да си играете и с папата, и с Константинопол. Не сте, повярвайте.

„Лицето“, вика, „вече две години няма нищо общо с ГЕРБ“. Това за кого е предназначено като информация? Аз си го представям просто като подхвърляне на идея как бай Жорката от първия етаж да скочи на комшията, защото не е могъл цяла нощ да спи. Върти се в леглото и си мисли: Добре бе, бива ли сега такова нещо, ще ме побъркат от бъзици, че съм гербер, какво да им отговарям? И ето ти идея: Лицето вече две години не е … и така нататък. И излиза на другия ден бай ти Жорката подкован и ги почва: Кво ми разправяш Магнитски, Дръгнитски, бе! Лицето вече две години няма нищо общо с наште, айде!

И е доволен, смята, че се е измъкнал от капана, използвайки висша дедуктивна логика в стил древногръцки философ.

Аз друга функция на информацията „Лицето вече две години…“ не виждам. Ако е за пред разследващите – няма нужда, те или разследват, или не (ако разследват, тоя лаф не върши работа, ако се правят на разсеяни, то тоя лаф пак не им е нужен, те вече ще да са решили да не разследват), ако е за пред гласуващите – те, тия, дето си гласуват за партията, си гласуват ВЪПРЕКИ всичко, другите – тази информация само ги разсмива. Та, да… „Лицето вече две години“ е за стягане на най-хардкор фенове, които имат нужда от надъхване и инструкции за водене на спор.

Междувременно, след като старото БКП, разделено в няколко партии, си стисна ръцете за хартиената бюлетина, ни стана ясно, че резултатите от тия избори няма да са много приятни и освен политически махмурлук след изборния ден, ще сме изправени пред още от същото, в което кабинет не може да се направи и ще трябва служебните на летеца да управляват.

Същия, за когото вече никой няма съмнения, че подлага на руските интереси. Същия, за когото съветникът на Зеленски Михайло Подоляк каза, че е предложил Украйна да „застане на колене“ и да продължи да позволява „нашите деца да бъдат убивани“.

И малко повече от Подоляк: „Вижте, той предлага на Украйна да застане на колене и да приеме решението, че Украйна повече няма да я има. На мен ми се иска този човек да говореше по този начин. Така да поставяше акцентите, за да може на всички да бъде ясно какво предлага той. Той не предлага мир... Той не предлага основното – Русия да напусне нашата територия. Той ни предлага да застанем на колене и да продължаваме да позволяваме нашите деца да бъдат убивани. Това е невъзможно“.

Прочетете пак: „На мен ми се иска този човек да говореше по този начин“. Демек: айде, стига го увърта с приказки за „мир“, кажи си го в прав текст, за да разберат някои от по-тъпите какво искаш.

По-умните са разбрали и те подкрепят, защото са зли и русколюбиви, като тебе, ама има и няколко идиота, които наистина си мислят, че говориш за мир, айде бъди мъж и си го кажи направо какво искаш, искаш те да умрат и загубят, за да е доволен господарят ти в кремъл.

Ето в ръцете на тоя ще останем отново, след като поредните избори не доведат до нищо. И всичките приказки за евроатлантизъм и за колко милеели за бъдещето на България могат да си ги спестят тоя път, благодаря!

И какво се оказа пак? Пак други ни водят нашите битки. Разгромът на русия от Украйна ще изкорени копейките и четирихилядниците тук, които ще останат без пари, партийните функционери, останали без господар, ще се пенсионират (гаранция – в държава от гнилия Запад), пропагандата ще затихне, обвинителите и разследващите ще се окажат не „между две сили“ (запада и русия), защото втората сила просто няма да я има. И нещата ще започнат да се случват.

Но всичко това е при положение, че украинците разбият русия или русия направи гигантска грешка да нападне НАТО и се превърне в облак, миризма и спомен.

Ако обаче това не се случи и някой глупак на запад реши да води половинчати преговори преди да е свършила войната с разгром, оставяйки орките в кремъл да си живуркат, то те ще се прегрупират, ще се стегнат и след 15-20 години ще повторят. А ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ще държат мъртвата хватка на такива нещастници като българите, защото те са полезни и защото от България руснаците крадат страшно много пари, които са им нужни да стегнат и пропагандата си, и армията си.

Та, молете се разгромът да е пълен, защото друг начин няма. Тукашните… улисани в кокала, няма да усетят как се е запалило под краката им, а и те си мислят, че винаги могат да избягат някъде в топла страна, да пият шарени питиета с чадърчета, докато им веят с палмови листа, нали… Може и да не успеят, но това малко ме интересува. Мисълта ми е, че докато се боричкат и си въобразяват, че имат път за бягство, ни забатачват и ще продължават да пращат генератори на Украйна вместо оръжия, да ни излагат, да ни обричат, да ни крадат и да ни държат в кома. Хеле пък, ако войната се проточи или ако Украйна не постигне победа с разгром. Тогава ще продължат да паразитират.



