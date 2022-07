Симона цитира Слави Трифонов в пореден клип. Каквито ви „политиците“, такива ви и „полицайките“

© TikTok/Facebook/YouTube/Novini.bg

Разбрахте ли сега защо не може Сульо и Пульо да стават политици или полицаи? Случайно попаднали, сложени уж за едно, вършещи съвсем друго, че и със самочувствие, ръсещи от „новия морал“.

Също е хубаво и да не ги оставяте да бъдат примери за подражание на децата ви, за да няма после хора с камери и микрофони пред вас, на които сърцераздирателно да обяснявате, че „бил/а добро момиче/момче, ама какво станало… защо хванало по тоя лош път, не знаете…“

Слави започна със „студентското предаване“ деветдесетте и тогава всичките във въпросното предаване уж се подиграваха на сръбското и чалгата, имаха иронични „чалга“ песни, после се разделиха, Слави усети, че иронично… неиронично… мирише на пари и престана да се подиграва на чалгата, а я развя като знаме. Стана звезда и замириса на милиони около него.

Така и някои полицаи влизаха в системата, за да бъдат полицаи, а после ставаха „полицаи“ и пееха мутренски песнички за „борците“ и как ще чупят крака. Да, говоря за предишните клипове на Симона с песничките ѝ.

Очевидно тя се възхищава на Дългия, макар че това можех да го предположа със 99,9999999% сигурност още преди този клип.

Не съм толкова интуитивен, просто на челото ѝ пише, че е от тия – полицаи, дето пеят мутренски песнички и май-май захлебват от мутрите, точно като феновете на Фон Учиндолски, дето са готови да еват лайката на съседа, блока, квартала, града, страната само и само да си начешат егото, а кошчето им за боклук е… the sky is the limit, но иначе са „патриоти“.

Полицайката Симона в "Тик Ток": Ще ти шибна един шамар!

Симона слушала и гледала Слави като малка и пораснала с „морала“ на шоуто. Логично. Ами, да ви е честито! Симоните са навсякъде около вас – и мъжки, и женски симони, възпитавани от шоуто.

Те искат червени ферарита и да са „лошите“ във филма, защото е готино. Чалгата ги възпита да искат кинти и да са „вървежни“. Което означава: „на всяка цена“, като в някои случаи тази „всяка цена“ може да се окаже да продадеш малко служебно положение. Няма лошо, нали…?

Интересното е, че в главата си и душата си – вътре в тях си – тези хора са убедени, че са прави, намират си извинение за пред себе си, че са прави и обстоятелствата са ги принудили. Точно както ТРИ пъти подред да гръмнеш държавата от упор – да провалиш два мандата и накрая да взривиш коалицията, защото не си на кеф. И да гледаш сърдито от екрана, че са те обидили нещо, и да сочиш всеки един, ВСЕКИ… че е виновен, но не и себе си.

Гледам ги тия „клипове“ на Симона и не мога да се отърва от мисълта, че тя си е мечтаела за някаква друга кариера – нещо, с което да се изявява пред публика, търси публичност, иска аудитория; пее, реди рими, прави физиономии, жестикулира артистично, синхронизира тъпи речи на Дългия, прави се на артистка, може би, или на певица, не знам. Но защо тогава е избрала униформата?

Че шоубизнесът нищо не е изгубил от избора на кариерно развитие на Симона, това е ясно. Но защо имиджът на МВР трябваше още повече да страда? Малко ли му беше всичко друго за 30+ години Преход – министри, снимани с криминалния контингент, корупция по районните, клипове с насилие? А сега и Симона и нейните „клипове“…

Остава сега да чуем, че полицайката ще влиза в политиката и всичко ще си дойде на мястото.

_________________________

P.S.: на клипа, който се появи последно, Симона рецитира следната реч на Слави: „Емоциите ми подсказват да ти шибна един шамар, но аз се контролирам. Разбираш ли? И това изисква огромни усилия от мен“.



0









Копирано