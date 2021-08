Последовател на "Кю Анон" уби двете си деца - имали "змийска ДНК"

Американец, последовател на движението "Кю Анон", което разпространява конспиративни теории, уби двете си деца, вярвайки, че те имат "змийска ДНК", предаде Франс прес.

Американските власти повдигнаха днес обвинение в убийство срещу 40-годишния Матю Тейлър Колман, който е отвел двегодишния си син и десетмесечната си дъщеря в Мексико, където ги убил с харпун, заяви канцеларията на главния прокурор на щата Калифорния.

Колман е бил арестуван на 9 август на границата на Мексико със САЩ. Той признал, че е извършил убийствата и казал, че е убил децата си, за да не се превърнат в чудовища.

Колман, който е привърженик на екстремисткото движение "Кю Анон", разпространяващо конспиративни теории, според които съществува елит от педофили сатанисти, стигнал до заключението, че съпругата му е със "змийска ДНК", която е предала на децата им.

По тази причина той убил децата си, за да "спаси света".

