Трима мъже са задържани в Етрополе при акция срещу наркоразпространението

При спецакция срещу наркоразпространението в Етрополе са задържани трима криминално проявени мъже, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Оттам посочват, че първият случай е на 20-годишен мъж, който е познат на органите на реда. При извършената проверка от него е иззета саморъчно свита цигара с тревиста маса, реагираща на наркотичното вещество екстази. Той е задържан за срок до 24 часа.

Минути по-късно в ареста на Районно управление – Етрополе попаднал и втори криминално проявен и осъждан етрополец, у когото били открити 12 топчета с идентично наркотично съдържание.

По двата случая са регистрирани преписки.

Още 14 топчета с т.нар. „билка“, криминалистите открили и иззели от дома на 45-годишен местен жител.

Той също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354А от Наказателния кодекс, предаде БТА.

Законът гласи, че „кoйтo бeз нaдлeжнo paзpeшитeлнo пpoизвeдe, пpepaбoти, пpидoбиe или дъpжи нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи c цeл paзпpocтpaнeниe, или paзпpocтpaнявa нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи, ce нaĸaзвa зa виcoĸopиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи-c лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo oceм гoдини и c глoбa oт пeт xиляди дo двaдeceт xиляди лeвa, a зa pиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи-c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo шecт гoдини и c глoбa oт двe xиляди дo дeceт xиляди лeвa“.

