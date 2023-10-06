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Турски гражданин е задържан при инцидент с полицаи в София. Това съобщиха от МВР.

В полицията снощи е постъпил сигнал за спречкване между няколко човека. Трима души са се оплакали, че са били удряни от друг мъж. На място полицейски екип е установил, че соченият за нападател е размахвал газов пистолет. Той е на 28 години и е задържан, предаде БТА.

Инцидентът е станал пред хотел в центъра на града.

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