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06 октомври 2023 09:17
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Турски гражданин е задържан при инцидент с полицаи в София. Това съобщиха от МВР.
В полицията снощи е постъпил сигнал за спречкване между няколко човека. Трима души са се оплакали, че са били удряни от друг мъж. На място полицейски екип е установил, че соченият за нападател е размахвал газов пистолет. Той е на 28 години и е задържан, предаде БТА.
Инцидентът е станал пред хотел в центъра на града.
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