Синът на убития българин в САЩ бил шизофреник?

Стартира кампания за подкрепа на семейството на 67-годишния емигрант Майкъл Андреев, който беше убит от своя син в неделя вечерта в американския щат Ню Йорк.

Тя има за цел да подпомогне финансово трите останали деца на Андреев, след като той и 12-годишната му дъщеря София бяха намушкани от 22-годишния Майкъл Андреев-младши.

Властите в САЩ казват, че бащата и синът са се скарали, след което скандалът се е превърнал в двойно убийство. Малко след 19 ч. в неделя вечерта полицията е повикана в къщата на семейство Андрееви в градчето Джордансвил, в североизточната част на щата Ню Йорк.

Сигналът идва от 9-годишния син на българина, който става свидетел на ужаса. Малкият брат чува и вижда намушкванията. Той бяга от къщата, за да потърси помощ. Връща се обратно, защото знае, че 12-годишната му сестричка все още е вътре.

Намира я с прободни рани, бяга отново навън и отива при съседите, които се обаждат на полицията.

Заподозрян за убийствата е 22-годишният Майкъл Андреев-младши, за когото се редполага, че след това е скочил от втория етаж с нож в ръка. Той е бил с порезни рани, които сам си е причинил.

Андреев-младши е откаран с хеликоптер в болница, където по-късно е арестуван.

Само преди седмици Майкъл е публикувал тази снимка с описание: "Боже, обичам семейството си." На снимката са двете жертви - баща му и сестра му

Според неговия брат Стефан, който учи в Американския университет в Благоевград, Андреев-младши страдал от шизофрения, вероятно по наследствена линия от биологичната им майка.

По време на убийствата Стефан е в България. Той се е завърнал обратно в Щатите, както и другият му брат, който служи във военноморските сили. Съпругата на Майкъл Андреев пък е в Русия, но също ще се прибере в САЩ, за да бъде със семейството. Властите търсят контакт и с биологичната му майка, която също живее в Русия.

