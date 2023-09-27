Започва битката за местната власт: Ето кои са кандидатите в големите общини

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26 септември беше последният ден за регистрирането на кандидатски листи в общинските избирателни комисии за местните избори. Ясни са вече и номерата на партиите и коалициите в бюлетината за местните избори, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В някои градове партиите залагат на напълно нови лица, а в други на такива с по няколко изкарани мандата. ЦИК публикува списък с имената на кандидатите, които ще участват в битката за градовете, и формациите, които са подкрепили или издигнали кандидатурите им.

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетините за местните избори

Ето кои са те:

София

Светослав Емилов Витков - ГЛАС НАРОДЕН

Радостин Петев Василев

Ваня Руменова Григорова - МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"(коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", КП "ЛЕВИЦАТА!", КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ", КП "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ", ПП "АТАКА")

Антон Гаро Хекимян - Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

Вили Младенов Лилков - "КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)"

Васил Александров Терзиев - ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

Георги Стефанов Неделчев - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Асен Руменов Ангелов - СБОР

Ивайло Ванев Вълчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Теодор Данаилов Дечев - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Карлос Арналдо Контрера - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Красимир Стойчев Стойчев - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Симеон Ананиев Ананиев - МИР

Камен Георгиев Дюлгеров - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Мажд Ахмад Алгафари - Граждани за Общината

Виолета Колева Комитова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Мария Петрова Колева - ПРАВОТО

Калин Димитров Крулев - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Александър Трифонов Томов - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

Емил Емилов Атанасов - БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Деян Николаев Николов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Николаев Клисаров - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Пловдив

Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН

Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция "КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)"

Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ

Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ

Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие - Д3

Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи - ДПС

Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА

Стефан Стелиянов Станев - МИР

Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!

Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Варна

Коста Георгиев Стоянов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Йотов Николов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Пламен Стоянов Костадинов - Граждани за Общината

Мария Тодорова Тодорова - ЛЕВИЦАТА!

Павел Енев Раличков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Христо Атанасов Димитров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Благомир Рубинов Коцев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Симеонов Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ

Илия Костадинов Костадинов - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Бургас

Ивайло Дражев Атанасов - ПП СВОБОДА

Тодор Димитров Ангелов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Стоян Демирев Грозев - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Радостин Симеонов Долчинков - МИР

Станимир Байчев Баев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Тодор Георгиев Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Димитър Николов Николов - ПП ГЕРБ

Александър Киров Бояджийски - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Константин Живков Бачийски - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Димитър Георгиев Найденов - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

Йордан Георгиев Георгиев - местна коалиция "Граждани за Общината"

Живко Иванов Табаков - ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)

Русе

Златан Стоянов Златанов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Станимир Стефанов Станчев - СДС

Кристиян Пламенов Вълчев - ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

Айдоан Апти Джелил - Движение за права и свободи - ДПС

Борислав Иванов Българинов - Съюз на свободните демократи

Рена Енчева Стефанова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Анатоли Стефанов Станев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Стефанов Иванов - ПП ГЕРБ

Илиян Василев Илиев - ПП НДСВ

Здравко Димитров Паскалиев - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Искрен Василев Веселинов - БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ

Пенчо Пламенов Милков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Благоевград

Елена Генчова Атанасова - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Цвета Валентинова Рангелова - ВЪЗРАЖДАНЕ

Атанас Георгиев Киряков - ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС

Методи Петров Байкушев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Станислав Иванов Богдански - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Кирил Петров Габеров - ПП НДСВ

Александър Симеонов Тодоров - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Румен Георгиев Томов - Граждани за Общината

Николай Христов Шушков - Инициативен Комитет за издигане на Николай Христов Шушков

Венелин Ефтимов Трошанов - Инициативен Комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов

Илко Стоянов Стоянов - Инициативен Комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов

Атанас Станкев Камбитов - Инициативен Комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов

Велико Търново

Стилян Маринов Найденов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Боряна Василева Аврамова - КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

Венцислав Васков Фоти - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Милен Василев Михов - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Ирена Петкова Стасинопулу - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Йордан Ивов Терзийски - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Момчил Кунчев Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Даниел Димитров Панов - ПП ГЕРБ

Видин

Стефан Лазаров Стефанов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Красимира Димитрова Елисеева - КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

Огнян Кирилов Ценков - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Росен Живков Иванов - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Иван Николов Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Любен Иванов Иванов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Милен Пламенов Милчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Александър Филчев Матеев - ПП ГЕРБ

Тошко Витанов Тодоров - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Цветан Петров Ценков - СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

Димитър Чавдаров Велков - МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

Враца

Ивайло Василев Папов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Ангел Александров Василев - Граждани за Общината

Милчо Атанасов Стефанов - ЛЕВИЦАТА!

Иван Георгиев Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Йордан Иванов Малджански - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Кирил Светозаров Кунгалов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Цветан Иванов Борисов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ

Красимир Илиев Богданов - МК "ВМРО - БНД (НДСВ, БСД - ЕВРОЛЕВИЦА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ)"

Габрово

Даниел Петров Петров - ВЪЗРАЖДАНЕ

Пепа Миткова Сомлева - Граждани за Общината

Мариян Георгиев Костадинов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Николай Георгиев Григоров - ЛЕВИЦАТА!

Мелекбер Шевки Велева - Движение за права и свободи - ДПС

Ралица Генкова Манолова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Таня Венкова Христова - ПП ГЕРБ

Николай Иванов Косев - БСП за България/ ПП "Български гласъ", КП"България на регионите", ПП"МИР", ПП "Български социалдемократи", КП "Неутрална България", ПП" Партия Консервативна България", ПП"Партия на Зелените"/

Добрич

Борислав Атанасов Даскалов - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Георги Росенов Джендов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Йордан Апостолов Апостолов - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Делян Венелинов Жечев - Граждани за Общината

Виолина Петрова Тонева - ЛЕВИЦАТА!

Нежля Неджати Амди-Ганева - Движение за права и свободи - ДПС

Стоян Николаев Люцканов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Юлиян Петров Георгиев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Йорданка Яникова Костадинова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Красимир Христов Николов - ПП ГЕРБ

Йордан Тошков Йорданов - МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД)

Кърджали

Даниела Атанасова Петрова - ВЪЗРАЖДАНЕ

Гюлшен Мурад Садулла - ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС

Константина Илиева Карабоюкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Никола Светозаров Чанев - ПП ГЕРБ

Ерол Мюмюн - ДПС

Кюстендил

Огнян Огнянов Атанасов - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Стоян Иванов Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Мира-Йоанна Миркова Атанасова - ВЪЗРАЖДАНЕ

Юрий Методиев Хранов - ЛЕВИЦАТА!

Здравко Стойнев Милев - КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Йордан Каменов Тодоров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиян Георгиев Иванчов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Катя Костова Николова - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Младен Стоянов Ризов - АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Петър Георгиев Паунов - ГЕРБ

Ловеч

Алдин Дочев Начков - ВЪЗРАЖДАНЕ

Кирил Владимиров Гумнеров - Граждани за Общината

Светослав Миленов Славчев - ЛЕВИЦАТА!

Илиян Георгиев Георгиев - КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Сурай Мустафа Велиева - Движение за права и свободи - ДПС

Борислав Иванов Илевски - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Искрен Цветославов Арабаджиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Страцимир Веселинов Петков - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

Валентина Стефанова Недялкова - ГЕРБ /СДС

Монтана

Петър Николаев Петров - ВЪЗРАЖДАНЕ

Любомир Тодоров Иванов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Светослав Илиев Георгиев - ЛЕВИЦАТА!

Камелия Цветанова Трифонова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Теменужка Димитрова Цветкова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Златко Софрониев Живков - МК СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС/

Пазарджик

Десислава Ангелова Тодорова - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Ангел Чавдаров Василев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Трендафил Ангелов Величков - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Десислава Илиева Георгиева - ВЪЗРАЖДАНЕ

Иван Стойчев Папазов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Борислав Василев Даскалов - БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

Благо Атанасов Солов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Цоко Георгиев Цоков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петър Николаев Куленски - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Тинков Василев Василев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Чавдар Стоянов Чавдаров - МК Земеделски народен съюз /ПП "ЗНС", ПП "ДБГ"/

Тодор Димитров Попов - Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"

Перник

Радослав Евгениев Червенков - ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Недков Недев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Петър Бонев Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Руменов Стойнев - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Станислав Иванов Владимиров - ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК

Бойко Иванов Астатков - Местна коалиция "КОД"/БЗНС/

Кирил Леонов Кирилов - КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАС, ПП МИР"

Плевен

Данаил Николаев Раденцов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Ина Любомирова Христова - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Сашо Христов Радоловски - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Емил Иванов Николчев - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

Любомир Георгиев Маринов - Граждани за Общината

Владислав Тошков Николов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Бойко Йорданов Тодоров - ЛЕВИЦАТА!

Ева Веселинова Маринова - Найденова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Наталия Стефанова Цанева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Димчо Иванов Дешев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Валентин Венциславов Христов - ПП ГЕРБ

Чавдар Маркос Христанов - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Чавдар Иванов Попов - ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ

Георг Леонидов Спартански - ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ

Александър Богданов Николов - МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Разград

Георги Милков Димитров - ПП СВОБОДА

Ивелина Любомирова Ангелова - ВЪЗРАЖДАНЕ

Валентин Стефанов Василев - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Симеон Панов Изворов - ЛЕВИЦАТА!

Васил Димитров Петров - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Калоян Руменов Монев - МИР

Хабибе Кязим Расим - Движение за права и свободи - ДПС

Мирослав Тодоров Грънчаров - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мария Григорова Господинова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Галина Милкова Георгиева- Маринова - ПП ГЕРБ

Добрин Младенов Добрев - Добрин Младенов Добрев

Силистра

Георги Минчев Георгиев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Петко Драганов Добрев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Мария Христова Илчева-Иванова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ивелин Статев Иванов - ПП ГЕРБ

Александър Николаев Сабанов - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Сливен

Пламен Крумов Стоянов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Климент Пламенов Шопов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Мустафа Юсеинов Мустафов - Движение за права и свободи - ДПС

Кольо Йорданов Милев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Маринчо Христов Христов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Стефан Николов Радев - ПП ГЕРБ

Минчо Росенов Афузов - ИК "Минчо Росенов Афузов"

Смолян

Стефан Атанасов Сабрутев - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Ивайло Тодоров Василев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Мирослав Събев Фисински - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Минчо Малинов Симов - Движение за права и свободи - ДПС

Иван Иванов Френкев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Михал Григоров Камбарев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Николай Тодоров Мелемов - ПП ГЕРБ

Димитър Георгиев Кацаров - Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"

Стара Загора

Искра Михайлова Михайлова - ВЪЗРАЖДАНЕ

Иван Стоянов Върляков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Димитър Здравков Чорбаджиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Тихомир Гочев Тенев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Живко Веселинов Тодоров - ПП ГЕРБ

Мария Танева Динева - Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ

Търговище

Красимир Димитров Русев - ПП СВОБОДА

Маринела Динева Йорданова - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Стефан Христов Асенов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Васил Стефанов Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Дарин Иванов Димитров - ПП ГЕРБ

Радослав Николов Бойчев - Радослав Николов Бойчев

Хасково

Георги Николаев Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Иванов Иванов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Иван Петков Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Насков Дечев - ПП ГЕРБ

Николай Христов Ставрев - независим кандидат за кмет на община Хасково - Николай Христов Ставрев

Шумен

Расимир Благоев Костов - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

Петър Младенов Петров - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Димитър Славчев Ковчазов - Граждани за Общината

Венцислав Дянков Венков - ЛЕВИЦАТА!

Сунай Садък Исуф - Движение за права и свободи - ДПС

Христо Атанасов Христов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Николай Красенов Колев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Георги Велков Колев - ПП ГЕРБ

Неделчо Костадинов Неделчев - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Христомир Йорданов Христов - ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)

Ивайло Бойчев Обретенов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Ямбол

Стойка Колева Димитрова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Димитър Атанасов Стоянов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Стоян Ангелов Ангелов - Движение за права и свободи - ДПС

Иван Димитров Кърцъков - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Недялка Стоянова Петкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Георги Петров Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Милко Димитров Димитров - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Валентин Цветанов Ревански - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Георги Иванов Славов - ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

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