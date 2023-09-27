Започва битката за местната власт: Ето кои са кандидатите в големите общини

-
27 септември 2023 14:53
- 254
- 0
26 септември беше последният ден за регистрирането на кандидатски листи в общинските избирателни комисии за местните избори. Ясни са вече и номерата на партиите и коалициите в бюлетината за местните избори, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.
В някои градове партиите залагат на напълно нови лица, а в други на такива с по няколко изкарани мандата. ЦИК публикува списък с имената на кандидатите, които ще участват в битката за градовете, и формациите, които са подкрепили или издигнали кандидатурите им.
Ето кои са те:
София
Светослав Емилов Витков - ГЛАС НАРОДЕН
Радостин Петев Василев
Ваня Руменова Григорова - МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"(коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", КП "ЛЕВИЦАТА!", КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ", КП "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ", ПП "АТАКА")
Антон Гаро Хекимян - Местна коалиция ГЕРБ /СДС/
Вили Младенов Лилков - "КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)"
Васил Александров Терзиев - ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)
Георги Стефанов Неделчев - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
Асен Руменов Ангелов - СБОР
Ивайло Ванев Вълчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Теодор Данаилов Дечев - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Карлос Арналдо Контрера - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Красимир Стойчев Стойчев - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Симеон Ананиев Ананиев - МИР
Камен Георгиев Дюлгеров - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Мажд Ахмад Алгафари - Граждани за Общината
Виолета Колева Комитова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Мария Петрова Колева - ПРАВОТО
Калин Димитров Крулев - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
Александър Трифонов Томов - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
Емил Емилов Атанасов - БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
Деян Николаев Николов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Петър Николаев Клисаров - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Пловдив
Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН
Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция "КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)"
Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ
Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ
Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие - Д3
Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи - ДПС
Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА
Стефан Стелиянов Станев - МИР
Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!
Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Варна
Коста Георгиев Стоянов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Петър Йотов Николов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Пламен Стоянов Костадинов - Граждани за Общината
Мария Тодорова Тодорова - ЛЕВИЦАТА!
Павел Енев Раличков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Христо Атанасов Димитров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Благомир Рубинов Коцев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Ивайло Симеонов Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ
Илия Костадинов Костадинов - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Бургас
Ивайло Дражев Атанасов - ПП СВОБОДА
Тодор Димитров Ангелов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Стоян Демирев Грозев - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Радостин Симеонов Долчинков - МИР
Станимир Байчев Баев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Тодор Георгиев Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Димитър Николов Николов - ПП ГЕРБ
Александър Киров Бояджийски - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
Константин Живков Бачийски - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Димитър Георгиев Найденов - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
Йордан Георгиев Георгиев - местна коалиция "Граждани за Общината"
Живко Иванов Табаков - ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)
Русе
Златан Стоянов Златанов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Станимир Стефанов Станчев - СДС
Кристиян Пламенов Вълчев - ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН
Айдоан Апти Джелил - Движение за права и свободи - ДПС
Борислав Иванов Българинов - Съюз на свободните демократи
Рена Енчева Стефанова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Анатоли Стефанов Станев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Иван Стефанов Иванов - ПП ГЕРБ
Илиян Василев Илиев - ПП НДСВ
Здравко Димитров Паскалиев - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Искрен Василев Веселинов - БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Пенчо Пламенов Милков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Благоевград
Елена Генчова Атанасова - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Цвета Валентинова Рангелова - ВЪЗРАЖДАНЕ
Атанас Георгиев Киряков - ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС
Методи Петров Байкушев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Станислав Иванов Богдански - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Кирил Петров Габеров - ПП НДСВ
Александър Симеонов Тодоров - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Румен Георгиев Томов - Граждани за Общината
Николай Христов Шушков - Инициативен Комитет за издигане на Николай Христов Шушков
Венелин Ефтимов Трошанов - Инициативен Комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов
Илко Стоянов Стоянов - Инициативен Комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов
Атанас Станкев Камбитов - Инициативен Комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов
Велико Търново
Стилян Маринов Найденов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Боряна Василева Аврамова - КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
Венцислав Васков Фоти - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Милен Василев Михов - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Ирена Петкова Стасинопулу - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Йордан Ивов Терзийски - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Момчил Кунчев Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Даниел Димитров Панов - ПП ГЕРБ
Видин
Стефан Лазаров Стефанов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Красимира Димитрова Елисеева - КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
Огнян Кирилов Ценков - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
Росен Живков Иванов - ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Иван Николов Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Любен Иванов Иванов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Милен Пламенов Милчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Александър Филчев Матеев - ПП ГЕРБ
Тошко Витанов Тодоров - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Цветан Петров Ценков - СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)
Димитър Чавдаров Велков - МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)
Враца
Ивайло Василев Папов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Ангел Александров Василев - Граждани за Общината
Милчо Атанасов Стефанов - ЛЕВИЦАТА!
Иван Георгиев Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Йордан Иванов Малджански - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Кирил Светозаров Кунгалов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Цветан Иванов Борисов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ
Красимир Илиев Богданов - МК "ВМРО - БНД (НДСВ, БСД - ЕВРОЛЕВИЦА, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БДФ)"
Габрово
Даниел Петров Петров - ВЪЗРАЖДАНЕ
Пепа Миткова Сомлева - Граждани за Общината
Мариян Георгиев Костадинов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
Николай Георгиев Григоров - ЛЕВИЦАТА!
Мелекбер Шевки Велева - Движение за права и свободи - ДПС
Ралица Генкова Манолова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Таня Венкова Христова - ПП ГЕРБ
Николай Иванов Косев - БСП за България/ ПП "Български гласъ", КП"България на регионите", ПП"МИР", ПП "Български социалдемократи", КП "Неутрална България", ПП" Партия Консервативна България", ПП"Партия на Зелените"/
Добрич
Борислав Атанасов Даскалов - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Георги Росенов Джендов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Йордан Апостолов Апостолов - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
Делян Венелинов Жечев - Граждани за Общината
Виолина Петрова Тонева - ЛЕВИЦАТА!
Нежля Неджати Амди-Ганева - Движение за права и свободи - ДПС
Стоян Николаев Люцканов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Юлиян Петров Георгиев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Йорданка Яникова Костадинова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Красимир Христов Николов - ПП ГЕРБ
Йордан Тошков Йорданов - МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД)
Кърджали
Даниела Атанасова Петрова - ВЪЗРАЖДАНЕ
Гюлшен Мурад Садулла - ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НДПС
Константина Илиева Карабоюкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Никола Светозаров Чанев - ПП ГЕРБ
Ерол Мюмюн - ДПС
Кюстендил
Огнян Огнянов Атанасов - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Стоян Иванов Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Мира-Йоанна Миркова Атанасова - ВЪЗРАЖДАНЕ
Юрий Методиев Хранов - ЛЕВИЦАТА!
Здравко Стойнев Милев - КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
Йордан Каменов Тодоров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Кристиян Георгиев Иванчов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Катя Костова Николова - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
Младен Стоянов Ризов - АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Петър Георгиев Паунов - ГЕРБ
Ловеч
Алдин Дочев Начков - ВЪЗРАЖДАНЕ
Кирил Владимиров Гумнеров - Граждани за Общината
Светослав Миленов Славчев - ЛЕВИЦАТА!
Илиян Георгиев Георгиев - КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
Сурай Мустафа Велиева - Движение за права и свободи - ДПС
Борислав Иванов Илевски - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Искрен Цветославов Арабаджиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Страцимир Веселинов Петков - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)
Валентина Стефанова Недялкова - ГЕРБ /СДС
Монтана
Петър Николаев Петров - ВЪЗРАЖДАНЕ
Любомир Тодоров Иванов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Светослав Илиев Георгиев - ЛЕВИЦАТА!
Камелия Цветанова Трифонова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Теменужка Димитрова Цветкова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Златко Софрониев Живков - МК СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС/
Пазарджик
Десислава Ангелова Тодорова - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Ангел Чавдаров Василев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Трендафил Ангелов Величков - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
Десислава Илиева Георгиева - ВЪЗРАЖДАНЕ
Иван Стойчев Папазов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Борислав Василев Даскалов - БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА
Благо Атанасов Солов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
Цоко Георгиев Цоков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Николаев Куленски - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Тинков Василев Василев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Чавдар Стоянов Чавдаров - МК Земеделски народен съюз /ПП "ЗНС", ПП "ДБГ"/
Тодор Димитров Попов - Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
Перник
Радослав Евгениев Червенков - ВЪЗРАЖДАНЕ
Георги Недков Недев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Петър Бонев Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Станислав Руменов Стойнев - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
Станислав Иванов Владимиров - ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК
Бойко Иванов Астатков - Местна коалиция "КОД"/БЗНС/
Кирил Леонов Кирилов - КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАС, ПП МИР"
Плевен
Данаил Николаев Раденцов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Ина Любомирова Христова - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
Сашо Христов Радоловски - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
Емил Иванов Николчев - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
Любомир Георгиев Маринов - Граждани за Общината
Владислав Тошков Николов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
Бойко Йорданов Тодоров - ЛЕВИЦАТА!
Ева Веселинова Маринова - Найденова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Наталия Стефанова Цанева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Димчо Иванов Дешев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Валентин Венциславов Христов - ПП ГЕРБ
Чавдар Маркос Христанов - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Чавдар Иванов Попов - ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ
Георг Леонидов Спартански - ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ
Александър Богданов Николов - МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Разград
Георги Милков Димитров - ПП СВОБОДА
Ивелина Любомирова Ангелова - ВЪЗРАЖДАНЕ
Валентин Стефанов Василев - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
Симеон Панов Изворов - ЛЕВИЦАТА!
Васил Димитров Петров - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Калоян Руменов Монев - МИР
Хабибе Кязим Расим - Движение за права и свободи - ДПС
Мирослав Тодоров Грънчаров - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Мария Григорова Господинова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Галина Милкова Георгиева- Маринова - ПП ГЕРБ
Добрин Младенов Добрев - Добрин Младенов Добрев
Силистра
Георги Минчев Георгиев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Петко Драганов Добрев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Мария Христова Илчева-Иванова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Ивелин Статев Иванов - ПП ГЕРБ
Александър Николаев Сабанов - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Сливен
Пламен Крумов Стоянов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Климент Пламенов Шопов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Мустафа Юсеинов Мустафов - Движение за права и свободи - ДПС
Кольо Йорданов Милев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Маринчо Христов Христов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Стефан Николов Радев - ПП ГЕРБ
Минчо Росенов Афузов - ИК "Минчо Росенов Афузов"
Смолян
Стефан Атанасов Сабрутев - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
Ивайло Тодоров Василев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Мирослав Събев Фисински - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Минчо Малинов Симов - Движение за права и свободи - ДПС
Иван Иванов Френкев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Михал Григоров Камбарев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Николай Тодоров Мелемов - ПП ГЕРБ
Димитър Георгиев Кацаров - Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
Стара Загора
Искра Михайлова Михайлова - ВЪЗРАЖДАНЕ
Иван Стоянов Върляков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Димитър Здравков Чорбаджиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Тихомир Гочев Тенев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Живко Веселинов Тодоров - ПП ГЕРБ
Мария Танева Динева - Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ
Търговище
Красимир Димитров Русев - ПП СВОБОДА
Маринела Динева Йорданова - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Стефан Христов Асенов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Васил Стефанов Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Дарин Иванов Димитров - ПП ГЕРБ
Радослав Николов Бойчев - Радослав Николов Бойчев
Хасково
Георги Николаев Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Георги Иванов Иванов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Иван Петков Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Станислав Насков Дечев - ПП ГЕРБ
Николай Христов Ставрев - независим кандидат за кмет на община Хасково - Николай Христов Ставрев
Шумен
Расимир Благоев Костов - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
Петър Младенов Петров - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
Димитър Славчев Ковчазов - Граждани за Общината
Венцислав Дянков Венков - ЛЕВИЦАТА!
Сунай Садък Исуф - Движение за права и свободи - ДПС
Христо Атанасов Христов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Николай Красенов Колев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Георги Велков Колев - ПП ГЕРБ
Неделчо Костадинов Неделчев - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
Христомир Йорданов Христов - ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
Ивайло Бойчев Обретенов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Ямбол
Стойка Колева Димитрова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Димитър Атанасов Стоянов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Стоян Ангелов Ангелов - Движение за права и свободи - ДПС
Иван Димитров Кърцъков - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Недялка Стоянова Петкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Георги Петров Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Милко Димитров Димитров - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Валентин Цветанов Ревански - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Георги Иванов Славов - ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
Свързани новини
Виолета Комитова е номинацията за кмет на София на "Български възход"
27 септември 202313:51
Без кандидат за кмет в Бургас останаха ПП-ДБ
27 септември 202309:09
Ивайло Вълчев (ИТН): Кметът на София се избира от сивия асфалт и от панелите
27 септември 202308:47
Красимир Стойчев се регистрира за изборите за кмет на София
26 септември 202318:48
ПП-ДБ регистрира кандидатите си за кмет на Пловдив, районни кметове и общински съветници
26 септември 202318:07
Шишков обясни защо не се е кандидатирал за кмет на София и какво го притеснява при Терзиев и Хекимян
26 септември 202317:55
Федерацията спря правата на Антъни Иванов и го глоби за уронване на престижа
Левски и Лудогорец лидери в любопитна класация, оставиха зад себе си Байерн, ПСЖ и Наполи
Става горещо в "Овча купел"! Славия и Левски в схватка през 12 позиции
11-те на Хебър и Ботев (Враца)
Лудогорец с шанс да не изостане фатално от убедителния лидер Локо (Пловдив)
Обявиха кога ще се тегли жребият за Купата, победителят отива в Лига Европа
Добави коментар
Водещи новини
Депутатите решиха: Изпращаме дефектни ракети на Украйна, БСП напуснаха пленарната зала
27 септември 202314:28
Русия призова България да преразгледа решението си за ракетите за Украйна
27 септември 202314:45
Започва битката за местната власт: Ето кои са кандидатите в големите общини
27 септември 202314:53
Асен Василев: 24 май е най-подходящата дата за национален празник на България, отпадат част от проектите по ПВУ
27 септември 202312:57
Пеевски за смяната на националния празник: По-скоро няма да се случи
27 септември 202313:58
НАП: Божков е платил задълженията си към държавата
27 септември 202312:15
Възрастна жена почина след междусъседски спор в Благоевград
27 септември 202313:55
Полицаи издирват разбягали се в тръстиката мигранти
27 септември 202312:25
Български туристи не бяха допуснати в Турция, въпреки облекчените правила за влизане
27 септември 202312:07
Коментари 0Добави коментар