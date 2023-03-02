Ето всички кандидати за депутати по МИР-ове

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Ето списък с всички кандидати за депутати за изборите на втори април по избирателни райони:

Вижте всички кандидати за депутати от Благоевград (1-ви МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Бургас (2-ри МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Варна (3-ти МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Велико Търново (4-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Видин (5-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Враца (6-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Габрово (7-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Добрич (8-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Кърджали (9-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Кюстендил (10-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Ловеч (11-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Монтана (12-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Пазарджик (13-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Перник (14-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Плевен (15-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-град (16-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-област (17-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Разград (18-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Русе (19-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Силистра (20-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Сливен (21-ви МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Смолян (22-ри МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от 23 МИР София.

Вижте всички кандидати за депутати от 24 МИР София.

Вижте всички кандидати за депутати от 25 МИР София.

Вижте всички кандидати за депутати от София област (26-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Стара Загора (27-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Търговище (28-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Хасково (29-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Шумен (30-и МИР).

Вижте всички кандидати за депутати от Ямбол (31-ви МИР).

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