Ето всички кандидати за депутати от 30 МИР Шумен

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 30-и МИР Шумен.

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутата.

ГЕРБ – СДС

1. Красимир Георгиев Вълчев

2. Илтер Бейзатов Садъков

3. Ралица Тодорова Ангелова

4. Албена Димитрова Иванова-Неделчева

5. Димитър Крумов Александров

6. Борис Илиев Иванов

7. Рени Цанкова Стоянова

8. Десислава Стоянова Димитрова

9. Хамди Сами Авджъ

10. Цветелина Илиева Методиева

11. Димитричка Господинова Недева

12. Стоян Тотев Тодоров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Николай Денков Денков

2. Бюнямин Хюсеин Хасан

3. Александър Драгомиров Денев

4. Нели Стойчева Димитрова

5. Бисерка Бончева Йовчева

6. Анета Цветанова Георгиева

7. Захари Георгиев Борачев

8. Гюлджан Фикретова Сабриева

9. Пламен Димитров Андреев

10. Нели Тошкова Георгиева

11. Анатоли Светлинов Стрелков

12. Светослав Георгиев Кукуянов

ДПС

1. Мустафа Сали Карадайъ

2. Хамид Бари Хамид

3. Кадир Реджебов Насуфов

4. Кадир Назиф Хасан

5. Танер Айдън Исмаил

6. Мемиш Сюлейман Мердан

7. Юмер Мустафа Мустафа

8. Нуртен Джевджетова Ахмед

9. Кенан Нешков Кючюков

10. Мукадес Емин Шакир

11. Недрет Ахмед Халил

12. Ахмед Басри Ахмед

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Веселин Миленов Вешев

2. Ивайло Бойчев Обретенов

3. Стоян Веселинов Стоянов

4. Ивайло Георгиев Капитанов

5. Николай Илчев Илиев

6. Борислав Валентинов Костов

7. Виктор Чавдаров Кръстев

8. Григор Йорданов Иванов

9. Боряна Димитрова Йорданова

10. Валентин Димитров Каравелов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Иван Валентинов Иванов

2. Иван Валентинов Ганчев

3. Александър Горчев Александров

4. Тодор Йорданов Тодоров

5. Евгения Евгениева Леополдова

6. Аян Джошкунов Мехмедов

7. Патриция Борисова Маринова

8. Даниела Илиева Пенчева

9. Данаил Тодоров Костадинов

10. Павел Валентинов Караиванов

11. Даниел Атанасов Дончев

12. Диян Симеонов Стоянов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Сашо Стефанов Евлогиев

2. Христо Ефтимов Христов

3. Небат Мехмедов Кадиров

4. Симона Живкова Иванова

5. Самет Рафет Янгънджъ

6. Севдалина Петрова Герджикова

7. Стоян Димитров Шайков

8. Светослава Иванова Маринова

9. Биляна Стоянова Белчева

10. Глория Георгиева Зашева

11. Бойко Асенов Марянов

12. Лъчезар Тодоров Пенчев.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Гроздан Спасов Караджов

2. Илиана Николаева Маринова

3. Мая Николаева Николова

4. Росица Димитрова Капралова

5. Пламен Христов Кирилов

6. Веселина Венелинова Митева

7. Емилиян Юриев Мирославов

8. Десислава Миленова Герчева

ЛЕВИЦАТА

1. Веселин Кирилов Тодоров

2. Диян Христов Йорданов

3. Светла Стефанова Ненова

4. Ивайло Василев Иванов

5. Геновева Божидарова Цветкова

6. Иван Богомилов Иванов

7. Димитър Борисов Христов

8. Милен Желязков Митев

НДСВ

1. Пламен Христов Левков

2. Иван Георгиев Иванов

3. Мирослав Иванов Парушков

4. Цеца Боева Банчева

5. Атанас Жоров Шопов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Борислав Христов Борисов

2. Веселин Радославов Николов

3. Гергана Викторова Велева

4. Антон Петков Димитров

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Пламен Любомиров Вукадинов

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Владимир Тодоров Христов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Вельо Найденов Иванов

2. Тихомир Тихомиров Тодоров

3. Петко Георгиев Колев

4. Иванка Лазарова Етова

5. Петър Викторов Иванов

6. Латинка Петрова Суева

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Борислав Николаев Маринов

2. Явор Николаев Нанев

3. Дарин Юлков Йорданов

4. Николай Стефанов Ангелов

5. Никола Димитров Петров

6. Цветелина Венелинова Христова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Радка Маринова Душева

2. Михаил Димитров Михалев

3. Георги Георгиев Маринов

4. Денислав Христов Дросев

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Георги Валентинов Апостолов

2. Галина Георгиева Георгиева

3. Йордан Методиев Йорданов

4. Пламен Живков Петков

5. Методи Йорданов Йоргов

6. Георги Валериев Георгиев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Мариана Асенова Дражева

2. Владко Вътков Стоянов

3. Христо Илков Христов

МИР

1. Сашо Кирилов Григоров

2. Мая Георгиева Господинова

3. Радостина Ангелова Иванова

4. Екатерина Илиева Барбова

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Валентин Иванов Илиев

2. Диана Атанасова Млъчкова

3. Димитър Стоянов Захариев

КП ЗАЕДНО

1. Христо Христов Дунчев

2. Саани Исметов Денкчиев

3. Галинка Иванова Кирова

4. Свежен Маринов Коев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Николай Симеонов Малинов

2. Петър Иванов Синджирлиев

3. Корнелия Тодорова Цонева

4. Димитър Георгиев Петков

5. Мирослав Николаев Кацаров

6. Донка Дончева Петкова

7. Илиян Димитров Янакиев

8. Петър Симеонов Димитров

9. Никола Асенов Бенчев

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