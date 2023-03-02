19 МИР: Ето всички кандидати за депутати от Русе

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 19-и МИР Русе.

В този район ще бъдат избрани общо 7 депутата.

КП ГЕРБ – СДС

1. Десислава Вълчева Атанасова

2. Георги Николаев Кръстев

3. Богдан Стефанов Донев

4. Михаил Петков Илиев

5. Драгомир Дамянов Драганов

6. Иван Петров Иванов

7. Росица Ганчева Кръстева

8. Орлин Йорданов Дяков

9. Мария Петрова Варамезова

10. Евгени Игнатов Игнатов

11. Радомир Хараланов Хараланов

12. Мирослав Йорданов Залев

13. Екатерина Петрова Иванова

14. Емил Ивайлов Кьостебеков

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Мартин Димитров Димитров

2. Рена Енчева Стефанова

3. Димитър Данаилов Недялков

4. Синан Рейханов Хебибов

5. Иван Белчев Белчев

6. Евгений Николаев Хараламбиев

7. Петя Георгиева Кашукеева

8. Светлин Костов Стоянов

9. Калин Ивайлов Иванов

10. Ростислав Юриев Кандиларов

11. Деян Деянов Дончев

12. Христина Емилиянова Соколова

13. Анета Емилова Ангелова

14. Христо Цвятков Лютаков

ПП ДПС

1. Ализан Нихат Яхова

2. Айдоан Апти Джелил

3. Мехмед Ремзи Гази

4. Илвенур Ибрахимов Махмудов

5. Сетвийе Юсеин Имамова

6. Силвия Стефанова Гезмиш

7. Алпер Ибрахимов Топалов

8. Милен Петров Асенов

9. Гюрай Meхмедов Хамдиев

10. Алев Танжу Али

11. Есин Eбадулова Вейсалова- Митева

12. Фани Филипова Ефтимова

13. Шинасидин Алиев Ферадов

14. Борислав Пламенов Рачев

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Златан Стоянов Златанов

2. Димитър Пламенов Пашев

3. Милен Иванов Боев

4. Петя Георгиева Попова

5. Стефка Пенкова Костадинова

6. Богомил Станчев Тодоров

7. Костадин Петков Георгиев

8. Ивайло Стоянов Казанов

9. Васил Митев Петров

10. Димитър Милев Димитров

11. Тодор Петков Савов

12. Мирослав Николов Чомезов

13. Атанас Красимиров Кръстев

14. Сава Николов Попов

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Иван Валентинов Иванов

2. Ивалинка Тодорова Цанкова

3. Биляна Георгиева Иванова

4. Асен Иванов Ласонин

5. Емил Иванов Божков

6. Нора Десиславова Стоянова

7. Елисавета Донева Досева

8. Георги Ламбрев Лукарев

9. Емил Кирилов Георгиев

10. Момчил Кирилов Стефанов

11. Микаел Врамшабух Чакълджиян

12. Стефан Светославов Михов

13. Атанас Александров Пеев

14. Сашо Петров Стоянов

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Боян Анастасов Стоянов

2. Гергана Иванова Василева

3. Митко Станев Станев

4. Петър Найденов Калинов

5. Мариан Иванов Димитров

6. Мирослава Любенова Йонкова

7. Дилян Иванов Данев

8. Стелиян Богданов Стефанов

9. Валери Владимиров Великов

10. Емил Димитров Димитров

11. Росен Людмилов Солаков

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Филип Маринов Станев

2. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева

3. Ивелин Красимиров Машков

4. Николай Василев Чанев

5. Стойчо Валентинов Минков

6. Илиян Димитров Илиев

7. Мартин Илиянов Илиев

8. Тихомир Любенов Колев

9. Илиан Илиев Игнатов

10. Цанислав Маринов Симеонов

11. Явдор Радев Радев

КП ЛЕВИЦАТА!

1. Красимир Иванов Ениманев

2. Йовчо Георгиев Смилов

3. Йордан Йорданов Топалов

4. Веселин Димитров Додев

5. Илона Стефанова Русева

6. Милко Борисов Костадинов

7. Владислава Георгиева Гарвалова

8. Преслава Димитрова Макаер

9. Наталия Георгиева Вецова

10. Илиян Атанасов Атанасов

11. Стефан Анков Бояджиев

12. Джем Бехат Али

13. Иван Цветанов Петров

14. Валери Йорданов Иванов

НДСВ

1. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

2. РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ГЕРГАНОВА

3. МАРИЯНА НЕДЕВА САБРИЕВА

4. ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ

5. МАРИАН ПЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

6. АНДРИЯН ИВАНОВ АНДРЕЕВ

7. ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

8. НЕЛИ ПЕНЕВА ЧЕНКОВА

9. ИСКРЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Йосиф Трифонов Новаков

2. Димитър Димитров Кюркчиев

3. Сава Николаев Попсавов

4. Нора Страхилова Гудев

5. Теменужка Петкова Вардева

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Методи Веселинов Бъчваров

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Тодор Николов Златев

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Мартин Петров Николов

2. Любен Иванов Бубев

3. Николай Първанов Григоров

4. Пламен Николов Гьорев

5. Захари Ставрев Тасков

6. Румен Стоименов Ночев

7. Даниел Койчев Стамов

8. Радко Георгиев Радков

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Росен Маринов Костов

2. Михаил Ростиславов Русинов

3. Атанас Йорданов Петров

4. Генка Атанасова Полякова

5. Радослава Иванова Шахънова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Иван Ганчев Маринов

3. Божидар Атанасов Христов

4. Мариета Проева Керчева

5. Магдалена Ненова Дюлгерова

6. Николай Йорданов Даскалов

7. Юлиян Мишев Ангелов

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Гарабед Ардашес Минасян

2. Марко Иванов Иванов

3. Любомир Николов Чапкънов

4. Костадин Иванов Аврамов

5. Борис Йорданов Пачелиев

6. Мартин Тодоров Петров

7. Георги Цвятков Методиев

8. Себатин Нехат Хюсмен

9. Нихат Себатин Нехат

10. Мартин Николов Иванов

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Веселин Стефанов Василев

2. Иво Димитров Иванов

3. Любомир Филипов Абрашев

4. Десислава Георгиева Георгиева

5. Калин Валентинов Върбанов

ПП МИР

1. Симеон Ананиев Ананиев

2. Екатерина Илиева Барбова

3. Марияна Александрова Миткова

4. Мартин Димитров Петров

5. Мария Димитрова Петрова

6. Мартин Петров Янев

7. Кристиан Мирославов Барбов

8. Стоян Иванов Шиндарски

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Веселин Гатев Атанасов

2. Александър Руменов Пръвчев

3. Василена Димитрова Кубадинска

4. Мая Василева Борисова

КП ЗАЕДНО

1. Ива Митева Йорданова-Рупчева

2. Стоян Петев Ванков

3. Илиян Христов Христов

4. Валентин Христов Бебов

5. Даниела Димитрова Русева-Тодорова

6. Стамен Тошев Стойчев

7. Християн Любомиров Топалов

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Мирослав Петров Славчев

2. Иво Стоянов Иванов

3. Лъчезар Иванов Лунчев

4. Димитър Ивов Радулов

5. Десислава Ванева Крумова

6. Дарина Петрова Занева

7. Марин Иванов Георгиев

8. Стефан Атанасов Бабачев

9. Кремена Илиева Йорданова

10. Тотка Дончева Дончева

11. Тодор Трифонов Чубуров

12. Камен Николов Колев

13. Михаил Детелинов Добрев

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