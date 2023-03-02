Вижте всички кандидати за народни представители от 12 МИР Монтана

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 12-и МИР Монтана.

В този район ще бъдат избрани общо 4 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

ГЕРБ – СДС

1. Ирена Методиева Димова

2. Илко Тодоров Семерджиев

3. Тони Борисов Рангелов

4. Стоян Ангелов Ангелов

5. Христо Йорданов Кастрев

6. Росен Иванов Белчев

7. Людмил Кирилов Джурджов

8. Кристиян Божидаров Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Ванина Димитрова Вецина

2. Недялко Йорданов Томов

3. Теодор Евгениев Антонов

4. Петьо Добрев Петков

5. Димитър Иванов Димитров

6. Владислав Георгиев Петров

7. Михаил Ванюшев Иванов

8. Мирела Валериева Андреева

ДПС

1. Димитър Иванов Аврамов

2. Надя Йорданова Петрова

3. Ванина Божидарова Стоянова

4. Иван Калинов Замфиров

5. Светлин Горанов Райков

6. Кремена Цветанова Томова

7. Добромир Чавдаров Йоцов

8. Милети Давидов Мечов

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Петър Николаев Петров

2. Евелина Захариева Петкова

3. Тодор Боянов Луканов

4. Христо Георгиев Братоев

5. Георги Ангелов Георгиев

6. Росен Боянов Тодоров

7. Георги Любенов Александров

8. Стефан Петров Стефанов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Стоян Михайлов Мирчев

2. Атанас Георгиев Маджарски

3. Огняна Серьожева Найденова

4. Илиян Ангелов Тимчев

5. Веселин Цеков Петров

6. Тотка Кирилова Рибагина

7. Руси Иванов Статков

8. Денис Анатолиев Каменов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Филип Иванов Борисов

2. Георги Томов Савков

3. Благовест Радославов Христов

4. Георги Тодоров Иванов

5. Александра Деянова Нелова

6. Татяна Бориславова Исаева – Младенова

7. Силвия Кирилова Димитрова

8. Милен Николов Младенов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Иван Стойнов Кючуков

2. Емилия Фьодорова Димитрова

3. Сашо Митков Кирин

4. Галина Георгиева Борисова

ЛЕВИЦАТА

1. Иван Петров Сергисов

2. Мария Георгиева Каменова

3. Петър Тодоров Петров

4. Тони Георгиев Трайков

5. Олга Кирилова Яничкова

6. Цветан Григоров Иванов

7. Николай Илиев Ангелов

8. Цветеслава Иванова Гълъбова.

НДСВ

1. Станчо Венелинов Манчевски

2. Павел Пламенов Петков.

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Aна Симеонова Атанасова

2. Драгомир Любомиров Каменов

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Красен Бойков Петров

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Йонка Красимирова Иванова

2. Зоя Андреева Рангелова

3. Георги Антониев Ангелов

4. Ждан Вадимов Чаушев

5. Иванка Лазарова Етова

ГЛАС НАРОДЕН

1. Теодора Бориславова Костова

2. Михаил Иванов Михов

3. Райна Сашова Ангелова

4. Цветан Ангелов Янкуловски

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Христина Тодорова Николова

2. Величка Димитрова Николаева

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Васил Георгиев Младенов

2. Борислав Панайотов Неделков

3. Веселин Руменов Величков

4. Христо Руменов Станев

5. Цветан Димитров Стоянов

6. Христо Николаев Христов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Севина Краснодарова Хаджийска

2. Ива Петкова Иванова

3. Мария Петрова Симеонова

4. Младен Иванов Николов

5. Георги Русев Ангелов

МИР

1. Ирена Момчилова Парунева

2. Мирослав Огнянов Минков

3. Румен Стефанов Минев

4. Георги Иванов Кефалов

5. Пресиян Пламенов Павлов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

Гебриел Йорданова Симеонова

Веселин Емилов Иванов

Мая Василева Борисова

КП ЗАЕДНО

1. Румен Върбанов Ценов

2. Евтим Георгиев Лозанов

3. Стоядин Красимиров Милушев

4. Теодора Валентинова Симова

5. Елена Василева Херманиев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Румен Иванов Ерменков

2. Емил Стефанов Владимиров

3. Лъчезар Любомиров Лазаров

4. Росен Фидосиев Риджолски

5. Камен Иванов Борисов

6. Еди Юлиянов Младенов

7. Ивайло Стоянов Докузанов

8. Иван Иванов Кънчев

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