Вижте всички кандидати за депутати от 8 МИР Добрич

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 8-и МИР Добрич.

В този район ще бъдат избрани общо 5 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

ГЕРБ – СДС

1. Деница Евгениева Сачева

2. Красимир Христов Николов

3. Живко Николов Желязков

4. Петър Стоянов Бончев

5. Дочка Койчева Димитрова

6. Венета Иванова Димитрова

7. Гергана Димитрова Добрева

8. Христо Петров Христов

9. Радослав Добрев Йорданов

10. Димитър Веселинов Николов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Ивайло Николаев Мирчев

2. Йорданка Яникова Костадинова

3. Галина Събева Георгиева

4. Асен Георгиев Атанасов

5. Марин Пламенов Маринов

6. Надежда Костова Пампорова

7. Ивайло Георгиев Киров

8. Жеко Петков Петков

9. Евгени Цонков Чобанов

10. Албена Симеонова Върбанова

ДПС

1. Ертен Белгинова Анисова

2. Дениз Бюрхан Дюкянджи

3. Алекбер Исмет Абил

4. Габриел Видинов Каракашев

5. Едже Юскан Юсменова

6. Бурчин Ибрахимов Асанов

7. Икбал Илков Мариянов

8. Еда Екрем Мустафа

9. Нурсевен Фаредин Адил

10. Ясин Вежди Тасин

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Константина Венциславова Петрова

2. Марин Минков Попов

3. Димчо Димитров Димчев

4. Георги Иванов Георгиев

5. Георги Росенов Джендов

6. Димитър Иванов Василев

7. Пламен Стоянов Ангелов

8. Петър Петров Петров

9. Диана Живкова Вълчева

10. Галин Стоянов Иванов

"БСП за България"

1. Мая Йорданова Димитрова

2. Боян Саркизов Саркизов

3. Маринела Вълчева Балчева

4. Мария Атанасова Кирякова

5. Деян Огнянов Николов

6. Галин Стоянов Господинов

7. Иван Петров Костов

8. Галин Йовчев Иванов

9. Божидар Димитров Димитров

10. Стоян Николаев Люцканов

"Български възход"

1. Веселин Николаев Колев

2. Юлиян Стоянов Петков

3. Веселин Паунов Станев

4. Пламен Великов Проданов

5. Райна Жекова Михова

6. Кристина Христова Кръстева

7. Даниел Епифаниев Похомов

8. Донка Вълчева Петрова

9. Красимир Георгиев Минчев

10. Румяна Йорданова Раданова

"Има такъв народ"

1. Ася Тодорова Тодорова

2. Александър Атанасов Александров

3. Станислава Иванова Стефанова

4. Ивайло Христов Христов

5. Владимир Георгиев Трендафилов

6. Стефан Иванов Костов

7. Стефка Иванова Денчева

8. Стефан Йорданов Стефанов

9. Десислава Георгиева Жекова

10. Кольо Милков Никифоров

"Левицата!"

1. Николай Александров Бекяров

2. Ташко Николаев Ташев

3. Стоянка Господинова Кескинова

4. Мариана Василева Петрова

5. Кирил Костадинов Иванов

6. Галин Александров Бахнев

7. Янка Генкова Кънчева

8. Мария Драгомирова Драганова

9. Велко Георгиев Михайлов

НДСВ

1. Георги Господинов Желев

2. Светлана Неделчева Желязкова

3. Димитър Христов Димитров

4. Велизара Атанасова Иванова

5. Радостина Михайлова Райнова

6. Златинка Димитрова Георгиева

Консервативно обединение на десницата (КОД)

1. Кристина Йорданова Сунгарска

2. Божидар Ивелинов Лолов

3. Радостина Иванова Минина

4. Наталия Олег Шулика-Фотакиева

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Иванчо Вътов Йотов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Антония Милкова Кичукова-Андреева

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Светла Николаева Пенева

2. Павел Валериев Димитров

3. Мартин Найденов Николов

4. Петър Йозов Топалски

5. Данаил Николаев Иванов

6. Борис Филипов Иванов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Десислава Иванова Иванова

2. Ивелин Иванов Найденов

3. Николай Колев Диков

4. Марин Маринов Маринов

5. Валери Йорданов Ангелов

6. Симеон Георгиев Златарев

7. Николай Ивелинов Димитров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Дарина Недева Тодорова

2. Димитричка Георгиева Мирчева

3. Едип Юрал Ереджеб

4. Михаил Димитров Михалев

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Красимир Димов Костадинов

2. Калинка Николова Георгиева

3. Стоян Георгиев Димитров

4. Калина Богданова Томова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Георги Стефанов Неделчев

2. Ивайло Николаев Тодоров

3. Валентин Иванов Сърменов

ПРАВОТО

МИР

1. Владислав Тодоринов Пакеров

2. Камен Савов Анестиев

3. Красимир Иванчев Жейнов

4. Христо Кирилов Пасков

КП "Вън от ЕС и НАТО"

1. Николина Драганова Чакърова-Вълкова

2. Александър Георгиев Димитров

3. Валентин Миленов Събев

4. Ася Иванова Иванова

КП ЗАЕДНО

1. Борислав Атанасов Даскалов

2. Васко Райчинов Йотов

3. Георги Недялков Славчев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Мария Стефанова Атанасова

2. Георги Стойчев Йорданов

3. Димчо Господинов Кръстев

4. Недко Василев Недев

5. Даниела Михайлова Нейчева

6. Димитър Йорданов Желязков

7. Върбан Антонов Върбанов

8. Иван Пенчев Пенчев

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