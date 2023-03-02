Вижте всички кандидати за депутати от 7МИР Габрово

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02 март 2023 12:43
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Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 7-и МИР Габрово.
От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.
ГЕРБ – СДС
- Томислав Пейков Дончев
- Невена Евстатиева Минева
- Мирослав Велев Стоянов;
- Атанас Пламенов Атанасов
- Константин Тихомиров Брънеков
- Иван Ненов Марев
- Марияна Христова Атанасова
- Веселин Димитров Данчев
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Явор Руменов Божанков
- Богомил Иванов Петков
- Петър Илиев Петров
- Ивелин Стоянов Стоянов
- Иван Стефанов Иванов
- Надежда Емилова Киселкова-Юмерова
- Надежда Тотева Денева
- Николай Димитров Томитов
ДПС
- Юсеин Хасанов Вейселов
- Ердоан Мехмед Узунов
- Исмаил Кязим Хаджихасан
- Мелекбер Шевки Велева
- Юсеин Хасан Далоолу
- Боян Стоянов Савянов
- Шермин Адил Мехмедова
- Шефкат Рамадан Исин
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Даниел Петров Петров
- Йордан Валериев Андреев
- Златка Данаилова Донева-Цанева
- Борислав Стоянов Борисов
- Александър Бориславов Александров
- Евелин Златков Йорданов
- Иван Валентинов Томов
- Женя Пенчева Иванова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Драгомир Велков Стойнев
- Валери Христофоров Митов
- Желязко Величков Великов
- Станимир Косев Стойчев
- Диляна Данаилова Митева
- Иван Дончев Халачев
- Калоян Николаев Димитров
- Пламен Николаев Обрешков
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Диан Володиев Русанов
- Мирослав Георгиев Маринов
- Ивелин Николаев Атанасов
- Владислав Валентинов Найденов
- Ивайло Пенчев Балашков
- Слави Стефанов Русев
- Росица Тонева Антонова
- Борислав Веселинов Василев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Андрей Иванов Чорбанов
- Стефан Иванов Михнев
- Благовеста Христофорова Димитрова
- Диян Валентинов Иванов
- Радослав Гутев Колев
ЛЕВИЦАТА
- Иванка Иванова Баева
- Иван Николаев Събев
- Христофор Христов Ангелов
- Любомир Цветанов Йорданов
- Иван Митев Махлебашиев
- Цветомир Данков Гочев
- Добринка Иванова Манева
НДСВ
- Иван Генчев Цуцов
- Анита Георгиева Ергеледжиева
- Веселин Иванов Христов
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)
- Валентина Петкова Новакова
- Добромир Димитров Валачев
“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
1.Ганчо Костадинов Николов
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
- Кирил Ангелов Димов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
- Анатоли Петров Антонов
- Радко Георгиев Радков
- Росен Любомиров Боев
- Мирослав Денков Христов
ГЛАС НАРОДЕН
- Мартин Ганчев Минков
- Виржиния Светлозарова Богданова
- Даниел Сашев Пулов
НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- Емил Сашев Стефанов
- Станислав Емилов Сашев
- Станил Миролюбов Кавалски
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
- Албена Желева Дочева
- Малинка Ангелова Тонова-Иванова
- Паола Мирославова Босева
- Тодорка Тодорова Павлова
- Николай Тодоров Божков
- Гинка Бончева Якова
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
- Веселин Стефанов Василев
- Иво Димитров Иванов
- Любомир Филипов Абрашев
- Христо Николов Христов
МИР
- Валери Минков Ангелов
- Веселин Огнянов Величков
- Стефка Щилиянова Георгиева
КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО
- Ясен Юриев Стоянов
- Николай Костадинов Кадиев
- Илиян Иванов Пеевски
КП ЗАЕДНО
- Ива Миткова Тодорова
- Мирослава Василева Димова
- Христо Николов Христов
- Стефан Янков Енчев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
- Мирослав Борисов Паскалев
- Николай Марианов Николов
- Апостол Тотев Матев
- Цоньо Стоев Събев
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