Вижте имената на новите 240 депутати

© Novini.bg

Представяме ви предварителния списък на депутатите, които трябва да влязат в новото 48-о народно събрание.

Броят на мандатите, които получават партиите в различните райони, е изчислен от Даниел Пейчев от Българската асоциация по изборни системи и предоставен на "24 часа".

Възможно е сред имената да има размествания, тъй като в списъка не са отразени преференциите за кандидатите.

Кой спечели най-много лични преференции на изборите

1 МИР Благоевград

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Росица Николова Димитрова

Костадин Томов Стойков

Георги Иванов Георгиев

“Продължаваме промяната”

Андрей Атанасов Гюров

Владимир Славев Табутов

БСП

Георги Михайлов

“Български възход”

Надежда Данаилова Самарджиева

ДПС

Елхан Мехмедов Кълков

Фатима Исмаил Йълдъс

“Възраждане”

Цвета Валентинова Рангелова

2 МИР Бургас

ГЕРБ-СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Желязкова

Андрей Стоянов Рунчев

“Продължаваме промяната”

Константин Живков Бачийски

Христо Симеонов Симеонов

Богомил Иванов Петков

БСП

Петър Георгиев Кънев

“Български възход”

Виолета Колева Комитова

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

“Демократична България”

Ивайло Николаев Мирчев

“Възраждане”

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

3 МИР Варна

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Красен Кирилов Кралев

Павел Алексеев Христов

Славена Димитрова Точева

Бранимир Николаев Балачев

“Продължаваме промяната”

Даниел Максим Лорер

Калоян Тонев Икономов

Антон Йорданов Тонев

Снежана Великова Апостолова

БСП

Борислав Гуцанов Гуцанов

“Български възход”

Александър Георгиев Николов

ДПС

Ерджан Себайтин Ебатин

“Демократична България”

Атанас Атанасов

“Възраждане”

Костадин Тодоров Костадинов

Николай Кръстев Костадинов

4 МИР Велико Търново

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Георги Петров Недев

“Продължаваме промяната”

Йордан Ивов Терзийски

Милен Илиев Матеев

БСП

Явор Руменов Божанков

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

“Демократична България”

Людмила Николаева Илиева

“Възраждане”

Станислав Добринов Стоянов

5 МИР Видин

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

“Продължаваме промяната”

Иво Георгиев Атанасов

ДПС

Илчо Михайлов Илиев

“Демократична България”

Любен Иванов Иванов

6 МИР Враца

ГЕРБ-СДС

Петя Аврамова

Мартин Харизанов

“Продължаваме промяната”

Деница Симеонова

БСП

Атанас Зафиров

ДПС

Цвентан Енчев

“Възраждане”

Ивайло Папов

7 МИР Габрово

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

“Продължаваме промяната”

Радостин Петев Василев

ДПС

Юсеин Хасанов Вейселов

“Възраждане”

Даниел Петров Петров

8 МИР Добрич

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

“Продължаваме промяната”

Йорданка Яникова Костадинова

БСП

Мая Йорданова Димитрова

ДПС

Ертен Белгинова Анисова

“Демократична България”

Албена Симеонова Върбанова

“Възраждане”

Константина Венциславова Петрова

9 МИР Кърджали

ДПС

Мукаддес Налбант

Байрам Байрам

Адлен Шевкед

Павлин Кръстев

“Демократична България”

Радослав Милев

10 МИР Кюстендил

ГЕРБ-СДС

Христо Терзийски

“Продължаваме промяната”

Георги Николаев Стамов

ДПС

Александър Несторов Несторов

“Демократична България”

Димчо Димитров Димчев

11 МИР Ловеч

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

Георг Даниелов Георгиев

“Продължаваме промяната”

Искрен Цветославов Арабаджиев

БСП

Вяра Емилова Йорданова

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

12 МИР Монтана

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

“Продължаваме промяната”

Инна Владимирова Иванова

БСП

Ирена Тодорова Анастасова

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

“Възраждане”

Пламен Николаев Петров

Борисов иска правителство: Плевнелиев и Соломон Паси ще водят преговорите

13 МИР Пазарджик

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Найден Тодоров Шопов

Димитър Иванов Гечев

“Продължаваме промяната”

Ивайло Валентинов Шотев

Петър Николаев Куленски

БСП

Драгомир Велков Стойнев

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Небие Исмет Кабак

“Възраждане”

Стоян Николов Таслаков

14 МИР Перник

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

Емил Ангелов Костадинов

“Продължаваме промяната”

Бойко Илиев Рашков

“Възраждане”

Радослав Евгениев Червенков

15 МИР Плевен

ГЕРБ-СДС

Пламен Тачев Петров

Деница Пламенова Николова

“Продължаваме промяната”

Иван Маркос Христанов

Иван Косев Манев

БСП

Румен Василев Гечев

Стефан Иванов Бурджев

“Български възход”

Владимир Емилов Тодоров

ДПС

Марио Киров Рангелов

“Възраждане”

Ивелин Първанов Първанов

16 МИР Пловдив

ГЕРБ-СДС

Стефан Иванов Шилев

Вежди Летиф Рашидов

Спас Атанасов Шуманов

“Продължаваме промяната”

Никола Георгиев Минчев

Христо Йорданов Даскалов

Венцислава Милчова Любенова

БСП

Иван Богомилов Петков

“Български възход”

Лилия Недкова Недева

ДПС

Танер Мехмед Али

“Демократична България”

Борислав Петров Матеев

“Възраждане”

Ангел Жеков Георгиев

17 МИР Пловдивска област

ГЕРБ-СДС

Десислава Цветанчова Трифонова

Иван Йовков Червенков

Йордан Стоянов Кръстанов - очаква се Младен Шишков да го измести с преференции.

“Продължаваме промяната”

Росен Добрев Костурков

Стою Теодоров Стоев

БСП

Веска Маринова Ненчева

Манол Трифонов Генов

“Български възход”

Румен Маринов Йончев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

“Демократична България”

Йордан Яворов Иванов

“Възраждане”

Кръстьо Стоянов Врачев

18 МИР Разград

ГЕРБ-СДС

Гюнай Хюсмен Хюсмен

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

“Демократична Българи”

Огнян Досев Обрешков

19 МИР Русе

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

Георги Николаев Кръстев

“Продължаваме промяната”

Николай Йорданов Събев

Рена Енчева Стефанова

БСП

Ивалинка Тодорова Цанкова

ДПС

Ализан Нихат Яхова

“Демократична България”

Иван Николаев Станев

“Възраждане”

Златан Стоянов Златанов

20 МИР Силистра

ГЕРБ-СДС

Ивелин Статев Иванов

“Продължаваме промяната”

Стоян Иванов Георгиев

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

21 МИР Сливен

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

“Продължаваме промяната”

Татяна Славова Султанова-Сивева

БСП

Деян Цанков Дечев

ДПС

Хатидже Мехмедова Георгиева

“Възраждане”

Климент Пламенов Шопов

22 МИР Смолян

ГЕРБ-СДС

Красимир Събев

“Продължаваме промяната”

Михал Камбарев

ДПС

Хайри Садъков

“Демократична България”

Зарко Маринов

23 МИР София

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Александър Руменов Ненков

Николай Нидал Алгафари

Александър Койчев Иванов

“Продължаваме промяната”

Настимир Ананиев Ананиев

Васил Христов Пандов

Венко Николов Сабрутев

Васил Стефанов Стефанов

Искрен Николаев Митев

БСП

Христо Танчев Проданов

“Български възход”

Даниела Станимирова Дашева

“Демократична България”

Надежда Георгиева Йорданова

Кристина Николаева Петкова

Божидар Пламенов Божанов

“Възраждане”

Николай Георгиев Дренчев

Иво Георгиев Русчев

24 МИР София

ГЕРБ-СДС

Тома Любомиров Биков

Рая Назар Назарян

Евгения Бисерова Алексиева

“Продължаваме промяната”

Кирил Петков Петков

Петър Георгиев Петров

Андрей Иванов Цеков

БСП

Георги Страхилов Свиленски

“Български възход”

Стефан Динчев Янев

“Демократична България”

Христо Любомиров Иванов

Борислав Димитров Сандов

Стоян Александров Михалев

“Възраждане”

Петър Николаев Петров

25 МИР София

ГЕРБ-СДС

Христо Георгиев Гаджев

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Петър Николаев Николов

“Продължаваме промяната”

Христо Христов Петров

Калина Бориславова Константинова

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

БСП

Корнелия Петрова Нинова

“Български възход”

Георги Атанасов Самандов

“Демократична България”

Владислав Панчев Панев

Бонка Сергеева Василeва

“Възраждане”

Иво Георгиев Русчев

Димо Георгиев Дренчев

Ясно е вече коя партия с колко депутати ще разполага в 48-ото Народно събрание

26 МИР София-област

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Радомир Петров Чолаков

Марин Василев Маринов

“Продължаваме промяната”

Александър Димитров Дунчев

БСП

Иван Ивайлов Ченчев

“Български възход”

Гален Симеонов Монев

ДПС

Петър Пандушев Чобанов

“Възраждане”

Александър Димитров Арангелов

27 МИР Стара Загора

ГЕРБ-СДС

Красимир Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

“Продължаваме промяната”

Радослав Стефанов Рибарски

Радослав Красенов Василев

БСП

Георги Янчев Гьоков

“Български възход”

Николай Димитров Благоев

ДПС

Халил Реджепов Летифов

“Демократична България”

Атанас Владиславов Славов

“Възраждане”

Искра Михайлова Михайлова

28 МИР Търговище

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

“Продължаваме промяната”

Кирил Сашев Симеонов

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Имрен Исметова Мехмедова

29 МИР Хасково

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

“Продължаваме промяната”

Асен Васков Василев

Веселин Жеков Недев

БСП

Смиляна Николова Нитова - Кръстева

“Български възход”

Тихомир Недев Георгиев

ДПС

Сезгин Юсеин Мехмед

“Възраждане”

Георги Николаев Георгиев

30 МИР Шумен

ГЕРБ-СДС

Илтер Бейзатов Садъков

Ралица Тодорова Ангелова

“Продължаваме промяната”

Николай Денков Денков

БСП

Иван Валентинов Иванов

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Хамид Бари Хамид

ЦИК обяви официалните резултати при обработени 100% протоколи у нас и в чужбина

31 МИР Ямбол

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

“Продължаваме промяната”

Мирослав Николаев Иванов

БСП

Кристиан Иванов Вигенин

“Възраждане”

Никола Ангелов Димитров

0









Копирано