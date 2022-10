Европейската народна партия поздрави лидера на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г за победата в предсрочните парламентарни избори в България на 2 октомври.

От ЕНП публикуваха снимка на председателя си Манфред Вебер Манфред Вебер – германски политик. Манфред Вебер е роден на 14 юли 1972 г. в баварското селище и Борисов в Туитър и написаха:

"Поздравления за ПП ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в и Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г за победата на изборите в неделя. ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в играе решаваща роля за така необходимата политическа стабилност в България".

В края на септември Манфред Вебер Манфред Вебер – германски политик. Манфред Вебер е роден на 14 юли 1972 г. в баварското селище пристигна в София специално, за да подкрепи партията на бившия премиер и обяви в речта си, че повече от всякога днес България има нужда от управление на ГЕРБ-СДС Съюзът на демократичните сили (СДС) е българска дясна политическа партия, наследник на.

"По време на моите многократни разговори с правителството на господин Борисов съм се убедил, че може да поеме тази отговорност и знае как да се справи, както вече показа, и с финансови, и с икономически кризи. Добре е да се уповаваме на опита и сигурността", каза тогава председателят на ЕНП.

