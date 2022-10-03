Николай Нанков (ГЕРБ): Благодарим ви за доверието, няма да го предадем

  • 03 октомври 2022 10:06

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Николай Нанков (ГЕРБ): Благодарим ви за доверието, няма да го предадем
© Булфото (архив)

Скъпи приятели, благодаря на всички за доверието! Няма да го предадем! В Ловеч победихме ПП с над 14%! Така коментира изборите политикът от "ГЕРБГЕРБГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в" Николай НанковНиколай НанковНиколай Нанков е министър на регионалното развитие и благоустройството до 31 август 2018 г. Той е.

Бившият министър на регионалното развитие сподели резултатите при 100% обработени протоколи в пост във фейсбук.

Бойко Борисов с пост във Фейсбук за изборните резултати

Резултатът по данни от РИК, при 100% обработени протоколи, е следният:

ГЕРБГЕРБГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в - 32.77; ПП - 18.55; БСП - 12.49; ДПС - 9.78; Възраждане - 8.93; ДБ - 4.54; ИТН - 4.12; Български възход - 3.41

Николай Нанков
ГЕРБ
предсрочни парламентарни избори
Виолета Симеонова
195 4

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Коментари 4

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признание

2022.10.03 | 10:40

4
Пфу!
ГЕРБЕРСКИ-УРОДИ

2022.10.03 | 10:31

3
Абе, Герберски Кондом ..... Ти разбери ,че вас никой не ви иска И ,че правителтство ще има за теб Само при Бай Ставри те еб... В мазното влечуго
ха

2022.10.03 | 10:15

2
мазньо
някой..,.

2022.10.03 | 10:15

1
Направо не мога да стоя в кожата си, когато някой, който трябва да е в затвора за некомпетентност и безхаберие, довело до смъртта на над 10 човека при Своге да ми се обяснява кой му дал доверие и кой не!!!!

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