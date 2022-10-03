Николай Нанков (ГЕРБ): Благодарим ви за доверието, няма да го предадем

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Скъпи приятели, благодаря на всички за доверието! Няма да го предадем! В Ловеч победихме ПП с над 14%! Така коментира изборите политикът от "ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в" Николай Нанков Николай Нанков е министър на регионалното развитие и благоустройството до 31 август 2018 г. Той е.

Бившият министър на регионалното развитие сподели резултатите при 100% обработени протоколи в пост във фейсбук.

Бойко Борисов с пост във Фейсбук за изборните резултати

Резултатът по данни от РИК, при 100% обработени протоколи, е следният:

ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в - 32.77; ПП - 18.55; БСП - 12.49; ДПС - 9.78; Възраждане - 8.93; ДБ - 4.54; ИТН - 4.12; Български възход - 3.41

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