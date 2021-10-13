Вижте листите на Национално обединение на десницата – КОД и Републиканци за България

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Национално обединение на десницата – КОД Консервативно обединение на десницата - КОД - е дясна политическа партия. Неин лидер е бившият и Републиканци за България Републиканци за България е политическа партия в България, създадена през 2020 г., се явява с номер 7 в интегралната бюлетина на изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14 ноември.

Кандидатите за президент и вицепрезидент издигнати от обединението са Горан Благоев Горан Благоев е български журналист и историк. Той е роден на 3 август 1967 г. в гр. и д-р Ивелина Георгиева.

Горан Благоев и Ивелина Георгиева се регистрираха за президентските избори

Кандидатите за народни представители на Национално обединение на десницата за 47-мо Народно събрание:

1 МИР Благоевград

Цветан Цветанов

Владимир Манолов

Александър Марков

Димо Димов

Таня Халилова

Даниела Пидева

2 МИР Бургас

Виктор Серафимов

Ангел Рангелов

Живко Събев

Елена Атанасова

Александър Събев

Симеон Козаров

Боян Койнов

Васил Йорданов

Иван Иванов

Николай Христов

3 МИР Варна

Петър Москов

Диан Иванов

Наталия Шулика

Борис Луков

Росица Стоева

Росен Мамаров

Нели Петрова

Борислав Борисов

Нели Вълчева

Иван Иванов

Георги Славов

Дарина Цонева

Гергана Славова

Георги Георгиев

Ивелин Пенев

Веселин Банев

Цветан Банков

4 МИР Велико Търново

Цветан Цветанов

Пламен Маринов

Андрей Маринов

Красимир Кирилов

Снежана Стефанова

Фикред Ферадов

Наталия Шулика

Светла Златева

Пламен Пенчев

Борислав Ангелов

Николай Драков

Иван Станев

5 МИР Видин

Огнян Ценков

Виолета Дочкова

Венци Пасков

Лозан Лозанов

6 МИР Враца

Тодор Тодоров

Киара Иванова

Иван Георгиев

Петър Петров

Валентин Димитров

Лъчезар Димитров

Георги Гуджев

Ния Иванова

Гергана Славова

Ани Цветанова

7 МИР Габрово

Мариян Костадинов

Валентина Новакова

Станислав Лазаров

Роксана Найденова

8 МИР Добрич

Светослав Петков

Петър Костадинов

Кристина Сунгарска

Красимир Василев

Мелани Станева

Женя Андонова

9 МИР Кърджали

Илия Илиев

Севим Салиф

Иван Черкезов

Марин Калинков

Кирил Кирчев

10 МИР Кюстендил

Милослав Методиев

Борислав Иванов

Кирил Кирилов

11 МИР Ловеч

Виктор Таслаков

Красимира Пъдешка-Аманфо

Цветомир Пейков

Силвия Ангелова

Галина Джамбазова

Добри Добрев

Мария Павлова

12 МИР Монтана

Боян Аврамов

Ана Атанасова

Митко Митов

13 МИР Пазарджик

Димитрина Кацарова

Иванка Николова

Александър Палийски

Мая Пейчинска

Славейко Миличин

Ивайло Спасов

Николай Грънчаров

14 МИР Перник

Магдалена Иванова

Незабравка Андреева

Александър Алексиев

Ирена Миланова

Даниел Славчев

Петър Божков

Бетина Богословова

Лъчезара Ненкова

15 МИР Плевен

Владислав Николов

Валери Кузев

Христослав Михайлов

Емил Кръстев

Венцислав Киров

Даниел Дафинов

Северина Пенова

Николай Раев

Мирослав Георгиев

Айхан Османов

Накрие Селейдинова

Владимир Петков

Милен Трифонов

Стилиян Крумов

16 МИР Пловдив град

Пенка Деведжиева

Кирил Саров

Десислава Атанасова Десислава Атанасова е родена на 8 октомври 1978 г. в Дулово. По професия е юрист. Завършила е право, – Чомакова

Веселин Динков

Николай Ганев

Ивайло Спасов

17 МИР Пловдив област

Ценко Симеонов

Костадин Дамянов

Димитър Костов

Йосиф Йозов

Зорница Танева

Екатерина Асенова

Христо Шипков

Веселин Динков

Кристина Гюзелева

Верадин Митков

Васил Гюрдиев

18 МИР Разград

Теодор Ролев

Джейхан Хюсеинов

Людмила Димитрова

Сюзан Исмаилова

19 МИР Русе

Йосиф Новаков

Петър Дяков

Димитър Кюркчиев

Борис Луков

Милена Ботева

Цветан Ганев

Диян Пенчев

20 МИР Силистра

Тамер Хасан

Трифон Станев

Албена Герасимова

Севгин Халил

Златко Златев

21 МИР Сливен

1.Кристиана Приставова

2.Владимира Тенева

3.Ивана Иванова

4.Ваня Данчева

22 МИР Смолян

Андрея Щерев

Мария Томова

Даница Иванова

23 МИР София

Мая Маринова

Росица Рачева

Дарин Спасов

Драгомир Каменов

Георги Стефанов

Марио Сарафов

Надя Бонева

Весела Катрова

Николай Петров

Тодор Тодоров

Диана Костова

Андрея Щерев

Мартин Павлов

Петко Панамски

Маргарет Димова

Андрей Маринов

Антон Димитров

Иван Панов

Белин Белев

Мима Пандова

24 МИР София

Петър Москов

Джема Грозданова

Росица Рачева

Христо Казанджиев

Георги Балчев

Виктор Серафимов

Ангел Георгиев

Кристина Сунгарска

Румен Динев

Веселин Жеков

Диана Костова

Николай Петров

Бистра Бонева

Петко Панамски

Виктория Иванова

Андрей Маринов

Благовест Александров

Радостина Минина

Борис Точев

Мартина Белева

25 МИР София

Джема Грозданова

Димо Димов

Мима Пандова

Христо Казанджиев

Галина Георгиева

Ангел Георгиев

Надя Бонева

Георги Стефанов

Румен Динев

Веселин Жеков

Дарин Спасов

Любомир Методиев

Мартин Павлов

Весела Катрова

Евелина Манолова

Виктория Иванова

Благовест Александров

Антон Димитров

Борис Точев

26 МИР София област

Любомир Методиев

Драгомир Каменов

Евелина Манолова

Яница Иванова

Васил Габеров

Марио Сарафов

Лорета Малинова

Иван Панов

27 МИР Стара Загора

Иван Георгиев

Христо Желев

Румен Николов

Николай Стоилков

Йонко Иванов

Стоян Стоянов

Ивайло Цветковски

Атанас Атанасов

Диньо Костов

Юлия Кючукова

28 МИР Търговище

Иван Цонев

Веселин Папазов

Поля Чернаева

Иво Йорданов

Полина Иванова

29 МИР Хасково

Славейко Иванов

Марин Калинков

Антон Попов

Танчо Димов

Андрей Тонев

Живко Димитров

Петър Ташев

Росен Радев

Живко Лозев

30 МИР Шумен

Стоян Стоянов

Борислав Борисов

Стоян Шайков

Дария Георгиева

Веселин Николов

Атанас Димитров

Митко Митков

Юджер Осман

31 МИР Ямбол

Красимир Дюлгеров

Петко Найденов

Диана Георгиева

Глориан Георгиев

Бойка Добрева

Дилян Едрев

Ето кои са номерата в бюлетините за изборите

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