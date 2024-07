Наемите в моловете в София през второто тримесечие достигат 40 евро за квадратен метър

© Булфото (архив)

Обемът на новооткритите търговски обекти у нас достигна 45 000 кв. м през второто тримесечие на годината, което е с 19 на сто по-малко спрямо същия период на миналата година. Това е знак за известно насищане и леко забавяне на динамиката на нови търговски площи. Около 23 на сто от новооткритите магазини се намират в търговските центрове, а останалите - в ритейл паркове. Това се посочва в анализа на консултантската компания за бизнес имоти "Къшман енд Уейкфийлд Фортън" (Cushman&Wakefield Forton), получен днес в БТА.

"Обикновено търговците засилват активностите по откриване на нови обекти през пролетта. Фактът, че тази година новооткритите площи са по-малко в сравнение с предходната, говори за по-умерени действия и нарастваща предпазливост. Обяснението за това е комплексно. От една страна е забавеният темп на завършени нови проекти, от друга - насищането на пазара и по-задълбочените анализи, които търговците правят при взeмане на решение за откриване на нов обект. Политическата несигурност също е фактор за пренасочване на капитали от международните играчи към по-устойчиви пазари", коментира Георги Муховски, зам.-мениджър на отдел "Търговски площи" в Cushman&Wakefield Forton.

Най-много площи са заели DIY (Do it yourself) концепциите, дискаунт и модните вериги, магазините за електроника и обзавеждане. През периода април-юни на пазара няма навлезли нови търговски марки.

Активността при изграждането на нови обекти леко се забавя, също като ефект от постепенното насищане на пазара, посочват още от компанията. Общо 30 000 кв. м нови площи бяха добавени към общия обем през второто тримесечие. Така той достига 1,4 млн. кв. м, от които 41 на сто са разположени в търговски паркове. На практика всички новозавършени площи през второто тримесечие са разположени именно в ритейл парковете, които се очертават като изключително устойчива тенденция на пазара, коментират от Cushman&Wakefield Forton.

Завършените през тримесечието площи включват само един напълно функциониращ търговски парк - този във Велинград с площ 10 550 кв. м. Останалата част от площите са в обекти, частично завършени по-рано или все още в процес на изграждане.

В перспектива активността при търговските площи се очертава като стабилна, смятат от компанията. Общият обем на площите в процес на изграждане възлиза на 155 000 кв. м. Търговските паркове съставляват около две трети от тази площ. В различни етапи на планиране са поне 8 проекта за търговски паркове, които ще донесат допълнителни 90 000 кв. м. Два от тези проекти бяха обявени през тримесечието - един в северозападната и един в североизточната част на страната.

Наемите в моловете в София през второто тримесечие на 2024 г. достигат 40 евро/кв. м, което е леко повишение спрямо предходното тримесечие. Доходността от първокласни площи пък спада до 7,75 на сто. От днешна перспектива допълнителни движения на тези показатели не се очакват до края на годината. Нивата на наемите в ритейл парковете в София остават без промяна през второто тримесечие и без потенциал за ръст на този етап - 11,5 евро/кв. м.

