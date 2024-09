Евростат: България е сред топ 5 на държавите в ЕС с най-висок ръст на нощувките през второто тримесечие на 2024 г.

© Novini.bg/ Canva

Според последни данни на Евростат, България се нарежда сред петте водещи държави в ЕС по ръст на туристическите нощувки за периода април-юни 2024 г., спрямо същия период през 2023 г. Този значителен успех утвърждава страната ни като предпочитана дестинация както за вътрешни, така и за международни туристи, съобщиха от пресцентъра на туризма.

През второто тримесечие на 2024 г. в България са отчетени 2 126 950 туристически регистрации в категоризирани места за настаняване, които са довели до близо 6 милиона нощувки. Това поставя България сред водещите 5 държави в ЕС по ръст на нощувките със значителен скок от 6.3% спрямо същия период на 2023 г., съгласно публикуваните до момента данни. Първото място заема Люксембург с ръст от 22.2%, следвана от Малта с 12.3%, Латвия с 6.4%, а Полша допълва челната петица с 3.9% по текущи данни от Евростат.

Общият брой реализирани нощувки в местата за настаняване в ЕС за периода април-юни 2024 г. възлиза на около 780 милиона, като 51% от тях са резултат от вътрешен туризъм, а 49% – от входящ туризъм. В България, този баланс показва доминираща роля на входящия туризъм с 55%, което подчертава нарастващия интерес на чуждестранните посетители към страната.

Журналисти от Германия посетиха Южна и Централна България

България също така изпреварва 16 държави от ЕС по брой реализирани нощувки от чуждестранни туристи през юни 2024 г., което е още едно доказателство за динамичното развитие на туристическия сектор в страната.

Данните на Евростат потвърждават положителната тенденция в туристическия сектор на България, като страната продължава да привлича все повече туристи и се утвърждава като конкурентна дестинация в рамките на Европейския съюз.

Note: confidential data for Estonia; data not available for Ireland and Switzerland

Source: Eurostat

Последвайте канала на

0









Копирано