FDA: Никотиновите паучове ZYN с официално разрешение за продажба в САЩ

След обстоен научен преглед, Агенцията за храни и лекарства в САЩ (FDA) издаде официално разрешение за продажба на 20 разновидности на никотиновите паучове ZYN, които отговарят на строгите изисквания на стандарта, определящ продукти като „подходящи за защита на общественото здраве“.

Стандартът за продукти «подходящи за защита на общественото здраве» (APPH - Appropriate for the protection of the public health) изисква, въз основа на всеобхватен и прецизен преглед на научни, потребителски и/или пазарни данни, от FDA да докаже, че наличието на конкретен нов тютюнев или никотинов продукт би имало нетна полза за общественото здраве на база на оценка на рисковете и ползите за населението, което включва и непълнолетни, млади пълнолетни и други уязвими групи от населението.

Стандартът е задължителен за издаване на разрешение за продажба съгласно Закона за ограничаване на тютюнопушенето и контрол на тютюна, приет от администрацията на Барак Обама от 2009 г. Според този стандарт, оценката на агенцията FDA за ZYN сочи, че поради значително по-ниските количества на вредни вещества в сравнение с горимите цигари и други тютюневи изделия, рискът от развитие на заболявания, свързани с употребата ми, при тези никотинови паучове е по-нисък.

ZYN се предлагат в САЩ от Swedish Match - дъщерно дружество на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) и са първите и единствени досега никотинови паучове, получаващи това официално разрешително от FDA. Според американския клон на компанията, решението e «признание за ролята, която ZYN може да изиграе за защитата на общественото здраве, като подпомага хората да се откажат от цигарите и други традиционни тютюневи изделия за пушене“. Том Хейс, президент на Swedish Match North America заяви още, че „45 милиона американци употребяват никотин редовно, като около 30 милиона от тях пушат тютюн, което е най-вредната форма на консумация на никотин“.

След като FDA установява, че заявителят Swedish Match North America е доказал, че никотиновите паучове ZYN имат потенциал да донесат ползи за пълнолетните пушачи на цигари и/или потребители на други тютюневи изделия, и че тези ползи в достатъчна степен надхвърлят рисковете , Брайън Кинг, Директорът на Центъра за тютюневи/никотинови изделия на FDA изтъкна: „От решаващо значение е производителят да предлага тези продукти на пазара по отговорен начин, така че да не се допуска тяхната употреба от непълнолетни “.

В САЩ, достъпът до този тип продукти е разрешен само за лица, навършили пълнолетие – 21 години. Филип Морис Интернешънъл в САЩ, в лицето на Swedish Match North America, е поела ангажимент да прилага най-отговорни маркетингови практики, ограничаващи достъпа до непълнолетни, да не използва инфлуенсъри в социалните медии, да не включва в своите маркетингови материали лица под 35-годишна възраст и да използва независими системи за проверка на възрастта, като „Double Verify“ например, с цел дигиталните платформи на компанията да са достъпни само за настоящи пушачи или потребители на никотин, навършили законоустановената възраст.

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водеща международна тютюнева компания, която работи активно за изграждане на бъдеще без дим и разширява своето портфолио в дългосрочен план с продукти извън сектора на тютюна и никотина. От 2008 г. насам ФМИ е инвестирала над 12.5 млрд. долара в разработката, научната оценка и комерсиализацията на иновативни, бездимни продукти за пълнолетните пушачи, които иначе биха продължат да пушат, поставяйки си за цел да преустанови напълно производството и продажбата на цигари. През 2021 г. бездимната система за нагряване на тютюн IQOS на ФМИ получи разрешение от FDA за предлагане на пазара на тази система, като „тютюнево изделия с модифициран риск“, което също отговаря на стандарта за продукти APPH - „подходящи за опазване на общестеното здраве“. През 2022 г. ФМИ придоби Swedish Match – водеща компания при никотиновите продукти за орална употреба, превръщайки се по този начин в глобален лидер на пазара на бездимни алтернативи с брандовете IQOS и ZYN. Към 30 юни 2024 г., според данни, на ФМИ бездимните алтернативи на компанията се продават на 92 пазара, като около 36.5 млн. пълнолетни пушачи по света вече са преминали на тях.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

