Защо основателят на Skybridge Capital прогнозира, че биткойн ще достигне $400K през 2025 г.?

В непрекъснато променящия се свят на финансите, нов дебат привлича вниманието както на инвеститори, така и на анализатори – може ли биткойн (BTC) един ден да изпревари златото като най-добрия актив за убежище?

Този въпрос предизвика вълна от дискусии, като гледните точки се различават значително във финансовия спектър.

Навигиране по пътя към конкурентното злато

По време на скорошно предаване на живо в Maro Monday в подкаста The Wolf of All Streets, Дейв Вайсбергер, съизпълнителен директор на CoinRoutes, подчерта, че възходът на биткойн е неизбежен. Изпълнителният директор го разглежда като спекулативен хедж срещу държавните дефицити и липсата на доверие в традиционните икономически структури.

Вайсбергер прогнозира, че биткойн ще се изкачи до конкурентно злато в даден момент през следващите два цикъла.

В добавка към разговора, Майк Макглоун, старши стоков стратег в Bloomberg Intelligence, посочи, че биткойнът трябва да докаже способността си да надмине традиционните инвестиции на основата на коригиране на риска. Това, преди да може да се счита за жизнеспособна алтернатива на златото.

По същия начин, в интервю за Fox Business, Лари Финк, главен изпълнителен директор на BlackRock, също направи паралели между биткойн и злато. Той отбеляза ролята на криптовалутата като дигитализирано злато, което предлага международно хеджиране срещу фискална и парична нестабилност.

Марион Лабур, старши икономист в Deutsche Bank, също призна в интервю,: „Потенциално бих могъл да видя биткойн да се превърне в цифровото злато на 21-ви век. Нека не забравяме, че златото също е било нестабилно в исторически план“.

Въпреки това, тя също така подчерта, че текущата волатилност на биткойн подкопава неговата надеждност като средство за съхранение на стойност. Всъщност Laboure очаква тази ултра-волатилност да продължи.

И накрая, основателят на Skybridge Capital Антъни Скарамучи смята, че BTC може да достигне $170,000 след април. В различен епизод на подкаста The Wolf of All Streets той обърна внимание на модел, при който цената на биткойн се учетворява 400,000 месеца след халвинга. Той също така прогнозира, че биткойн може да достигне пазарна капитализация, която е половината от златото в дългосрочен план. Това би означавало цена от около XNUMX XNUMX долара.

Критици срещу крипто

Междувременно критиците представят различна картина. Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase, в разговор с Fox Business, повтори дългогодишния си скептицизъм към биткойн, твърдейки, че той няма стойност.

„Няма никаква стойност, ако купувате и продавате биткойни.“

Нещо повече, в скорошно обръщение към Конгреса, министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън подчерта потенциалните рискове, които крипто представляват за финансовата система. Сред повдигнатите опасения бяха колебанията на цените, потенциалът за пускане на крипто-платформи и опасностите, представени от стабилните монети, пише bg.bitcoinethereumnews.com.

Повтаряйки опасенията на Йелън, сенатор Елизабет Уорън също подчерта критичната необходимост от разширяване на разпоредбите срещу прането на пари (AML) към операциите на криптовалутите. Отправяйки се към X (бивш Twitter), тя посочи престъпните асоциации на крипто.

A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.



It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0